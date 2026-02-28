Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР
Украинские беспилотники совершили очередной налет на Донецкую Народную Республику (ДНР), есть пострадавшие. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, в результате атаки БПЛА ранения различной степени тяжести получили жители Макеевки и Калининского района в Донецке. Информация об их состоянии уточняется.
«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.Глава республики добавил, что из-за удара повреждения получило остекление двух медучреждений и четырех многоквартирных жилых домов.
Ранее ВСУ атаковали Брянскую область. По словам местных властей, пострадали гражданские объекты в приграничных районах региона.