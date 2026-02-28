28 февраля 2026, 23:57

Пушилин: два человека пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинские беспилотники совершили очередной налет на Донецкую Народную Республику (ДНР), есть пострадавшие. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.





По его словам, в результате атаки БПЛА ранения различной степени тяжести получили жители Макеевки и Калининского района в Донецке. Информация об их состоянии уточняется.



«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.