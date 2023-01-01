Два человека пострадали в результате ДТП в Ленобласти
На 11‑м километре автодороги «Кириши — Смолино» случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Автомобили двигались в одном направлении, когда один из водителей не справился с управлением и допустил столкновение. После удара одна из машин наехала на дерево, упавшее на проезжую часть.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они оказали первую помощь пострадавшим и отбуксировали оба транспортных средства с дороги, чтобы восстановить движение на участке.
Информацию о происшествии подтвердили в пресс‑службе регионального управления МЧС.
Читайте также: