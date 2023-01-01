Достижения.рф

Два человека пострадали в результате ДТП в Ленобласти

Фото: iStockChalabala

На 11‑м километре автодороги «Кириши — Смолино» случилось дорожно‑транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Автомобили двигались в одном направлении, когда один из водителей не справился с управлением и допустил столкновение. После удара одна из машин наехала на дерево, упавшее на проезжую часть.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они оказали первую помощь пострадавшим и отбуксировали оба транспортных средства с дороги, чтобы восстановить движение на участке.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс‑службе регионального управления МЧС.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0