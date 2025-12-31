В Грузии задержали крупную партию наркотиков на 20 млн долларов
Сотрудники МВД Грузии изъяли крупную партию героина — 157 килограммов, рыночную стоимость которой на чёрном рынке оценивают примерно в $20 млн. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
По его словам, 30 декабря задержали гражданина Ирана, который ввёз наркотики в Грузию на грузовике через соседнее государство. Героин спрятали в мраморных плитах.
Дарахвелидзе добавил, что ведомство продолжает расследование для установления других возможных участников преступления. Уголовное дело возбудили по статьям, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
