Массовое ДТП в Липецкой области: пострадало несколько человек

31 декабря 2025, 22:56

В массовом ДТП в Липецкой области пострадали пятеро

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На 381-м километре федеральной трассы М4 «Дон» рядом с Ельцом в Липецкой области произошло массовое ДТП. Как сообщили в в региональном управлении ГАИ, столкнулись более десяти автомобилей.