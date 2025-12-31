Массовое ДТП в Липецкой области: пострадало несколько человек

Достижения.рф

В массовом ДТП в Липецкой области пострадали пятеро
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На 381-м километре федеральной трассы М4 «Дон» рядом с Ельцом в Липецкой области произошло массовое ДТП. Как сообщили в в региональном управлении ГАИ, столкнулись более десяти автомобилей.



По данным источника РЕН ТВ, в аварии пострадали пять человек, среди них — один ребёнок. В столкновении участвовали как легковые машины, так и грузовые фуры. Из-за происшествия движение по М4 затруднительное.

В Госавтоинспекции рекомендовали водителям заранее выбирать объездные маршруты.

Ранее сообщалось, что китайский кроссовер влетел в припаркованный Rolls-Royce в Дагестане.

Никита Кротов

