Два человека пострадали в результате пожара у Финляндского вокзала в Петербурге
Двое мужчин пострадали в результате пожара, произошедшего на заводе вблизи Финляндского вокзала в Санкт‑Петербурге. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на экстренные службы.
Следственный отдел по Калининскому району возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Для ликвидации возгорания направили пожарный поезд.
Огонь вспыхнул в ангаре размерами 30 × 50 метров. Площадь горения достигла 400 квадратных метров, а пожару присвоили третий ранг сложности. На месте происшествия работали 64 сотрудника МЧС, привлекли 15 единиц спецтехники.
Значительные силы спасателей к вечеру полностью ликвидировали открытое горение. Пострадавших мужчин оперативно госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.
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