Два человека пострадали в результате пожара у Финляндского вокзала в Петербурге

08 июня 2026, 23:51

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Двое мужчин пострадали в результате пожара, произошедшего на заводе вблизи Финляндского вокзала в Санкт‑Петербурге. Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на экстренные службы.