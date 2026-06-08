Пешехода сбили насмерть в Москве
На юге столицы произошло смертельное ДТП. На Каширском шоссе у дома № 61 водитель автомобиля Volvo совершил наезд на пешехода, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, мужчина перебегал проезжую часть вне установленного для перехода места. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Ранее на 37-м километре МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.
Как уточняли в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», проезд в районе аварии был сильно затруднен. Длина затора достигла шести километров.
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