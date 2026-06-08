Пешехода сбили насмерть в Москве

08 июня 2026, 22:51

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте на юге Москвы, его сбили насмерть

Фото: istockphoto/Chalabala

На юге столицы произошло смертельное ДТП. На Каширском шоссе у дома № 61 водитель автомобиля Volvo совершил наезд на пешехода, сообщили в столичной Госавтоинспекции.