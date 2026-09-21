Более 80 детей эвакуировали из горящей школы в Приморье
В селе Струговка Октябрьского округа Приморского края утром произошло возгорание в основной общеобразовательной школе. Огонь вспыхнул в лаборатории, расположенной на первом этаже здания.
Как сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС России по региону, до прибытия пожарных из школы эвакуировали 106 человек — среди них 86 детей. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, площадь которого составила около 15 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электрооборудования. Сейчас дознаватели МЧС России проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее в Петербурге произошла авария с последующим возгогоранием. Одним из участников ДТП стал мотоциклист, который чудом выжил.
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