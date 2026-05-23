Достижения.рф

Два человека пропали во время сплава на надувной лодке в российском регионе

В Туве ищут двух человек, выпавших из надувной лодки на Большом Енисее
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Тыве спасатели ищут двух человек, выпавших из резиновой лодки на реке Большой Енисей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.



Инцидент произошел во время сплава от села Ий Тоджинского района к чабанской стоянке. В какой-то момент лодка, в которой находились три человека без спасательных жилетов, перевернулась.

Одна из пассажирок, 46-летняя женщина, смогла самостоятельно добраться до берега. Поиски 51-летнего мужчины и 47-летней женщины все еще продолжаются. Ими занимаются сотрудники Центра ГИМС и полиции.

Перевернувшуюся лодку обнаружили в 500 метрах ниже по течению от места происшествия. Ход поисковой операции находится под контролем начальника ГУ МЧС по Тыве генерал-майора Алексея Артемова.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0