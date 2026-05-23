В Петербурге мужчина караулит женщин и домогается их на улице
В Санкт-Петербурге мужчина караулит женщин и домогается их на улице. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Все происходит в районе станции метро Купчино. Один из очевидцев успел снять на камеру, как злоумышленник прижимается со спины к прохожей. Занимаются ли извращенцем в полиции, не уточняется.
Ранее в Москве клиентка «Додо Пиццы» столкнулась с нежелательным вниманием со стороны курьера после оформления заказа. Девушке в мессенджере написал незнакомец, который, как выяснилось, доставил ей пиццу и решил познакомиться.
На вопрос, откуда у него ее номер, мужчина ответил: «Птичка нашептала». Пострадавшая обратилась в службу поддержки сети, где заявили, что «обеспокоены обратной связью по поведению курьера», и пообещали провести проверку.
