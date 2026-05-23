Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в регионе России

23 мая 2026, 11:12

МЧС: Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Дагестане

В Дербентском районе Дагестана зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает главное управление МЧС России по республике со ссылкой на данные Геофизической службы РАН.





По информации ведомства, сейсмособытие произошло на глубине десяти километров. Энергетический класс составил десять. На поверхности подземные толчки не ощущались.



Жертв и разрушений нет. Звонков от населения в экстренные службы с жалобами не поступало.



