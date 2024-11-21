Два человека ранены в ходе перестрелки в свердловском торговом центре

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В Свердловской области два человека получили ранения в ходе перестрелки в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что звуки выстрелов раздались в ТЦ «Мегамарт» в Каменск-Уральском. Двое мужчин устроили перестрелку, в результате которой оба получили огнестрельные ранения. Один из них был вынесен прибывшими врачами на носилках. На полу в магазине остались следы крови. Второго пострадавшего также госпитализировали.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые эвакуировали посетителей и оцепили торговый центр.
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
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На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые эвакуировали посетителей и оцепили торговый центр.
В настоящее время выясняются причины произошедшего.
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Анастасия Чинкова