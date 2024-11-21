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Два человека ранены в ходе перестрелки в свердловском торговом центре

Двое мужчин получили ранения в ходе перестрелки в ТЦ в Каменск-Уральском
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Свердловской области два человека получили ранения в ходе перестрелки в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что звуки выстрелов раздались в ТЦ «Мегамарт» в Каменск-Уральском. Двое мужчин устроили перестрелку, в результате которой оба получили огнестрельные ранения. Один из них был вынесен прибывшими врачами на носилках. На полу в магазине остались следы крови. Второго пострадавшего также госпитализировали.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые эвакуировали посетителей и оцепили торговый центр.



В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолёта
21 ноября 2024, 13:02

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла одного из пассажиров самолёта. Это произошло во время рейса LX780 авиакомпании Swiss Air, следовавшего их Цюриха в Брюссель.
Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на одного из пассажиров самолёта. Мужчина рассказал, что во время полёта человеку в салоне самолёта стало плохо. Экипаж, как это обычно бывает в подобных случаях, обратился к другим пассажирам с вопросом, кто обладает необходимыми познаниями в области медицины для того, чтобы оказать помощь пострадавшему. Откликнулась глава Еврокомиссии, которая имеет медицинское образование. Она привела пострадавшего в чувство.

После посадки в Брюсселе за чиновницей приехал чёрный «Мерседес», на котором фон дер Ляйен укатила, так как торопилась на официальную встречу. Остальные пассажиры ждали, пока врачи займутся пострадавшим.

Глава Еврокомиссии изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера. В 1991 году она получила там докторскую степень. В публикации отмечается, что это уже не первый случай, когда фон дер Ляйен оказывает экстренную помощь человеку на борту самолёта.

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#еврокомиссия
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В Подмосковье задержали девушку за надпись «Ахмат слива» на памятнике Кадырову
21 ноября 2024, 12:55

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В подмосковном Орехово-Зуеве задержали девушку, написавшую «Ахмат слива» на памятнике главе Чечни Ахмату Кадырову в Бутове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 23-летняя Наталья А. зарегистрирована в Сергиевом Посаде. По версии следствия, в ночь на 13 ноября она оставила несколько надписей на памятнике Кадырову, расположенному на одноимённой улице в столичном районе Бутово.

На следующее утро памятник отмыли, а девушку задержали в области. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. В настоящее время Наталья находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время региональная полиция продолжает расследовать данный инцидент.

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В Москве будут судить мигранта-педофила, который надругался над детьми в лифте
21 ноября 2024, 12:46

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

В Москве мигрант из Узбекистана предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, которые не достигли совершеннолетия, проинформировало региональное управление следственного комитета России (СКР) в своём Телеграм-канале.
Следствие полагает, что 11 мая 2024 года обвиняемый в преступлении увидел, что в подъезд жилого дома на улице Бориса Пастернака в поселке Внуковское зашли две маленькие девочки, за которыми он последовал. Мужчина зашёл в лифт вместе со школьницами — там он изнасиловал их. Несовершеннолетние сообщили о произошедшем родителям, которые и обратились к правоохранительным органам.

Мигрант был задержан и отправлен в СИЗО. Сотрудники полиции провели комплекс следственных действий и экспертиз, а потом предъявили обвинения преступнику.

Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Герман Беляков был задержан. По данным следствия, он насиловал воспитанников в туалете и в кабинете центра.

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#изнасилование
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В РФ член китайской делегации похитил у коллег 6,5 млн рублей и паспорта
21 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/ loonger

Во Владивостоке член китайской делегации уговорил своих коллег отдать ему паспорта и 6,5 миллиона рублей для того, чтобы оформить сделку, а потом похитил деньги с документами и сбежал, проинформировал Телеграм-канал Baza.
8 ноября Гуо Сяомин, Ли Сюэчин и Юй Хайфэнь прибыли во Владивосток, они хотели найти поставщиков партии угля почти на семь миллионов рублей. Спустя несколько дней они встретились с одним из потенциальных партнёров в офисе и провели с ним переговоры. На деловой встрече говорил в основном Хайфэнь, который единственный из граждан Китая хорошо знал русский язык.

Вечером после переговоров мужчина сказал, что можно подписывать документы с новым поставщиком. Хайфэнь взял 6,5 миллиона рублей, которые предназначались для закупки партии угля, сумку с паспортами членов делегации и якобы поехал оформлять документы. Потом он перестал выходить на связь. Хайфэнь не отвечал на звонки начальства из Китая и коллег. Сейчас его ищут.

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В Башкирии подросток заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту
В Башкирии старшеклассник заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы
21 ноября 2024, 11:15

Фото: iStock/blinow61

В Башкирии одиннадцатиклассник заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту в популярной игре Roblox. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что девочка выполнила условие, однако в ответ не получила обещанных робуксов от 17-летнего юноши. Тогда она пожаловалась на произошедшее матери.

После её обращения в полицию правоохранителям удалось оперативно задержать несовершеннолетнего. В отношении молодого человека возбудили дело по статье Уголовного кодекса о совершении насильственных действий сексуального характера.

Юноша учится в 11 классе. Он вырос в благополучной полной семье и ранее не состоял на учёте.

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Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье
21 ноября 2024, 09:54

Фото: iStock/blinow61

В Приморском крае автомобиль рухнул в 12-метровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «112», ссылаясь на данные региональной прокуратуры.
Отмечается, что авария произошла в центре Владивостока. Водитель автомобиля Toyota Hiace съехал с косогоре Орлиной сопки. Машина рухнула на парковку, на которой в этот момент находились другие авто. Несколько из них получили повреждения.

В результате аварии был госпитализирован водитель рухнувшего автомобиля. По словам врачей, он находится в тяжёлом состоянии. Пассажир, сидевший рядом, погиб на месте от полученных травм.

Краевая полиция и прокуратура разбираются в произошедшем, ведётся выяснение обстоятельств аварии.

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#госпитализация
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Пенсионерка разбила тростью голову школьнику в Каменске-Уральском
21 ноября 2024, 09:34

Фото: iStock/CherriesJD

В Каменске-Уральском Свердловской области 74-летняя женщина разбила тростью голову школьнику за то, что он слишком громко беседовал с товарищем. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Согласно сообщению, дети 11 и 12 лет пришли в дом на бульваре Парижских Коммунаров. Они громко разговаривали на общем балконе. В какой-то момент туда зашла пожилая женщина и потребовала, чтобы мальчики вели себя тише, после чего ударила одного из них клюшкой по голове. Следующие две недели ребенок лечился дома.

Родители мальчика написали заявление в полицию, однако в течение месяца ничего не произошло. Тогда семья наняла юриста. По словам соседей, пенсионерка уже не первый раз нападает на людей.

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Подмосковный пенсионер помог поймать курьера мошенников
21 ноября 2024, 09:20

Фото: iStock/CherriesJD

22-летнего жителя Новосибирской области задержали в Подмосковья по подозрению в покушении на мошенничество, поймать злоумышленника помог пенсионер из Одинцовского округа, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«На телефон 67-летнего пенсионера позвонила неизвестная женщина, которая преставилась представительницей компании «Россети». Под предлогом оформления заявки на проверку счётчиков она обманом вынудила пенсионера назвать код из СМС. Он сделал это, но позже понял, что это был код подтверждения доступа в личный кабинет на сайте «Госуслуги», и сменил пароль», — говорится в сообщении.
На следующий день пенсионеру вновь позвонили якобы из ФСБ и Министерства финансового мониторинга. Они сказали, что мошенники получили доступ к его сбережениям, поэтому их надо срочно снять со счетов и перевести на «безопасный счёт». Мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, но для вида согласился действовать по их указке, а сам, повесив трубку, позвонил в полицию. Всё дальнейшее проходило под контролем оперативников.
Пенсионер встретился с курьером мошенников возле банка в Одинцове, передал ему более 2 млн рублей, и в этот момент курьера задержали.

Молодой человек рассказал, что работу он нашёл через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги, переводить их на указанные счета, а себе оставлять 5% от суммы.

Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер» из-за опасности атаки БПЛА
21 ноября 2024, 07:45

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер» из-за опасности атаки беспилотников. Временно не принимаются и не отправляются рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда с 05:45. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщает Росавиация.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях.

15 августа план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника вводили в аэропорту в Казани. Тогда сообщалось задержке не менее десяти рейсов, из них семь на вылет и три на прилет.

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#ограничения
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