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Пенсионерка разбила тростью голову школьнику в Каменске-Уральском

Фото: iStock/CherriesJD

Фото: iStock/CherriesJD

В Каменске-Уральском Свердловской области 74-летняя женщина разбила тростью голову школьнику за то, что он слишком громко беседовал с товарищем. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.


Согласно сообщению, дети 11 и 12 лет пришли в дом на бульваре Парижских Коммунаров. Они громко разговаривали на общем балконе. В какой-то момент туда зашла пожилая женщина и потребовала, чтобы мальчики вели себя тише, после чего ударила одного из них клюшкой по голове. Следующие две недели ребенок лечился дома.

Родители мальчика написали заявление в полицию, однако в течение месяца ничего не произошло. Тогда семья наняла юриста. По словам соседей, пенсионерка уже не первый раз нападает на людей.

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Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье
21 ноября 2024, 09:54

В Приморском крае автомобиль рухнул в 12-метровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «112», ссылаясь на данные региональной прокуратуры.
Отмечается, что авария произошла в центре Владивостока. Водитель автомобиля Toyota Hiace съехал с косогоре Орлиной сопки. Машина рухнула на парковку, на которой в этот момент находились другие авто. Несколько из них получили повреждения.

В результате аварии был госпитализирован водитель рухнувшего автомобиля. По словам врачей, он находится в тяжёлом состоянии. Пассажир, сидевший рядом, погиб на месте от полученных травм.

Краевая полиция и прокуратура разбираются в произошедшем, ведётся выяснение обстоятельств аварии.

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Подмосковный пенсионер помог поймать курьера мошенников
21 ноября 2024, 09:20

22-летнего жителя Новосибирской области задержали в Подмосковья по подозрению в покушении на мошенничество, поймать злоумышленника помог пенсионер из Одинцовского округа, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«На телефон 67-летнего пенсионера позвонила неизвестная женщина, которая преставилась представительницей компании «Россети». Под предлогом оформления заявки на проверку счётчиков она обманом вынудила пенсионера назвать код из СМС. Он сделал это, но позже понял, что это был код подтверждения доступа в личный кабинет на сайте «Госуслуги», и сменил пароль», — говорится в сообщении.
На следующий день пенсионеру вновь позвонили якобы из ФСБ и Министерства финансового мониторинга. Они сказали, что мошенники получили доступ к его сбережениям, поэтому их надо срочно снять со счетов и перевести на «безопасный счёт». Мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, но для вида согласился действовать по их указке, а сам, повесив трубку, позвонил в полицию. Всё дальнейшее проходило под контролем оперативников.
Пенсионер встретился с курьером мошенников возле банка в Одинцове, передал ему более 2 млн рублей, и в этот момент курьера задержали.

Молодой человек рассказал, что работу он нашёл через один из мессенджеров. В его обязанности входило забирать деньги, переводить их на указанные счета, а себе оставлять 5% от суммы.

Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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#криминал
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В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер» из-за опасности атаки БПЛА
21 ноября 2024, 07:45

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер» из-за опасности атаки беспилотников. Временно не принимаются и не отправляются рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда с 05:45. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщает Росавиация.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника в Ростовской и Волгоградской областях.

15 августа план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника вводили в аэропорту в Казани. Тогда сообщалось задержке не менее десяти рейсов, из них семь на вылет и три на прилет.

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#росавиация
#рейсы
#ограничения
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Слова Захаровой заставили попавшую к Лаврову журналистку Sky News покраснеть
21 ноября 2024, 06:52

Фото: iStock/microgen

На пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова журналистка британского телеканала Sky News оказалась в центре внимания после реплики официального представителя МИД Марии Захаровой. Об этом в Telegram-канале рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Захарова предложила вынести вопрос о присутствии репортера на голосование среди российских журналистов, которые единогласно разрешили ей остаться в зале. После этого, по словам Симоньян, британская журналистка покраснела.

«Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь», — отметила Симоньян.
Ранее «Радио 1» сообщало, что журналистка британского телеканала Sky News попыталась прорваться без приглашения на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20.

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#инцидент
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Акула-людоед растерзала спортсмена в Новой Зеландии
Акула растерзала знаменитого регбиста из Новой Зеландии у архипелага Чатем
21 ноября 2024, 05:52

Фото: iStock/Steve Hinczynski

У берегов архипелага Чатем, Новая Зеландия, 24-летнего игрока в регби Джейда Кахукоре-Диксона атаковала большая белая акула, известная как акула-людоед, сообщает National World.
Инцидент произошел 19 ноября, когда спортсмен нырнул в воду с лодки. Он получил столь тяжелые травмы, что его не удалось спасти, несмотря на усилия врачей.

Отец погибшего рассказал, что Джейд с детства увлекался рыбалкой и дайвингом. Примечательно, что в 2018 году он уже избежал нападения акулы, когда его нога застряла среди камней на дне, и его спас лучший друг.

Мэр островов Чатем Моник Крун отметил, что Кахукоре-Диксон был включен в список лучших молодых игроков команды острова по регби в том же 2018. Это сделало Джейда местной знаменитостью.

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Гриндавик под угрозой: вулкан в Исландии начал извергаться, кадры и видео

Трагедия на фестивале: знаменитый смельчак погиб от рогов разъяренного быка
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#отец
#спортсмен
#смерть
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Гриндавик под угрозой: вулкан в Исландии начал извергаться, кадры и видео
Появились кадры извержения вулкана в Исландии, город Гриндавик эвакуируют
21 ноября 2024, 03:41

Фото: iStock/Maxi Perez

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана, что привело к эвакуации жителей города Гриндавик, передает РИА Новости. В доступе появилось видео.
Местные СМИ опубликовали кадры, на которых видно начало извержения, сопровождающегося выбросами лавы и дыма.

Власти предпринимают меры для обеспечения безопасности населения, эвакуируя жителей из зоны потенциальной угрозы. Информация о пострадавших пока не поступала.

Спасательные службы продолжают следить за развитием ситуации и предупреждают о возможности дальнейшей активности вулкана.

Вулканическая активность в районе Гриндавика, расположенного на юго-западе Исландии, значительно возросла в последние годы. В январе 2024 года произошло извержение вулкана, в результате которого лава подошла на расстояние 450 метров к северной границе города, что привело к эвакуации жителей и разрушению части защитных дамб из-за подземных толчков.

В марте 2024 власти Исландии также начали эвакуацию жителей южного города Гриндавик из-за угрозы извержения вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес.

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Трагедия на фестивале: знаменитый смельчак погиб от рогов разъяренного быка

В Подмосковье мигрант до смерти забил 5-месячную дочь: подробности страшного происшествия в Люберцах
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Трагедия на фестивале: знаменитый смельчак погиб от рогов разъяренного быка
Знаменитого смельчака Кабальеро забодал бык на глазах сотен зрителей в Колумбии
21 ноября 2024, 02:00

Фото: iStock/digicomphoto

В Колумбии во время фестиваля корриды бык смертельно травмировал знаменитого смельчака Джона Марио Пуэлло Кабальеро, известного как Тень, передает Daily Mirror.
Инцидент произошел 12 ноября на глазах сотен зрителей. Кабальеро пытался выполнить сальто через разъяренного быка, но прыгнул недостаточно высоко.

Животное ударило его рогами в голову и отбросило в сторону.

Когда мужчину попытались унести с арены, бык атаковал его повторно. В результате Кабальеро получил тяжелые травмы, и врачи не смогли спасти его.

В 2024 году в Колумбии уже произошло несколько подобных случаев на фестивалях корриды.

Общественные активисты и зоозащитники требуют запрета таких мероприятий, утверждая, что они причиняют страдания как людям, так и животным.

Активисты также отмечают, что подобные шоу могут травмировать психику детей, которые присутствуют на подобных зрелищах.

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Мужчина в Ирландии 185 раз изнасиловал жену и двух дочерей

Британская журналистка пыталась ворваться на пресс-конференцию к Лаврову на саммите

Для актера из «Астерикса» запросили пять лет тюрьмы во Франции
#врачи
#животное
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#шоу
#активисты
#колумбия
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Мужчина в Ирландии 185 раз изнасиловал жену и двух дочерей
BreakingNews.ie: ирландец сел на 18,5 года за изнасилования жены и двух дочерей
20 ноября 2024, 22:28

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Ирландца приговорили к 18,5 года тюрьмы за то, что он 185 раз изнасиловал свою супругу и двух дочерей, передает BreakingNews.ie. По данным журналистов, преступления продолжались в течение 15 лет, начиная с 2004 года. Одну девочку подсудимый насиловал с 9 до 16 лет, вторую с 9 до 11 лет.
Ранее фигурант не был судим, при этом он получил 15,5 года тюрьмы с отсрочкой на 18 месяцев.

Перед этим сообщалось, что россиянин не спас мать из полыхающего дома в подмосковном Дмитрове, теперь ему грозит два года тюрьмы, поскольку следователи усмотрели в его действиях состав преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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#мир
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#тюрьма
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Британская журналистка пыталась ворваться на пресс-конференцию к Лаврову на саммите
20 ноября 2024, 22:15

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Журналистка британского телеканала Sky News попыталась прорваться без приглашения на пресс-конференцию главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20. Об этом сообщает «Российская газета». Однако, как отмечается, журналисты из бразильских и российских СМИ проголосовали, чтобы не пускать ее.
По информации издания, изначально на мероприятие были согласованы СМИ Бразилии и России, однако в какой-то момент к ним прорвалась съемочная группа Sky News. Пресс-служба МИД РФ пошла на встречу и позволила другим журналистам проголосовать за возможность британцев задать вопрос. В итоге, те отказали им в такой возможности.

Сообщается, что Sky News не стали сдаваться и попытались пробиться к Лаврову уже после пресс-конференции, но он уже отправился в аэропорт.

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