Пенсионерка разбила тростью голову школьнику в Каменске-Уральском

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В Каменске-Уральском Свердловской области 74-летняя женщина разбила тростью голову школьнику за то, что он слишком громко беседовал с товарищем. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Согласно сообщению, дети 11 и 12 лет пришли в дом на бульваре Парижских Коммунаров. Они громко разговаривали на общем балконе. В какой-то момент туда зашла пожилая женщина и потребовала, чтобы мальчики вели себя тише, после чего ударила одного из них клюшкой по голове. Следующие две недели ребенок лечился дома.
Родители мальчика написали заявление в полицию, однако в течение месяца ничего не произошло. Тогда семья наняла юриста. По словам соседей, пенсионерка уже не первый раз нападает на людей.
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