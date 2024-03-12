Два человека ранены во время стрелкового боя с украинской ДРГ в Курской области

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Два человека получили ранения во время стрелкового боя у украинскими диверсионно-разведывательными группами в районе Теткино в Курской области. Об этом сообщает Baza.
Бой продолжается до сих пор. Работает артиллерия.
Ранее российские военкоры сообщали о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую и Курскую области. Диверсанты попытались зайти с стрех сторон, однако были вовремя замечены и отброшены назад. Также, по информации военкоров, на подходе к границе были зафиксированы несколько танков противника, которые оказывали огневую поддержку вторжения.
Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.
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Элина Позднякова