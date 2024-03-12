В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов RM-70 «Вампир»

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Утром 12 марта российская система противовоздушной обороны уничтожила ракету ТРК «Точка-У» и восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Таким образом, российская ПВО сбила в Белгородской области восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У». По предварительным данным, пострадавших нет.
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Элина Позднякова