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ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область на трех БТР

12 марта 2024, 08:01
Фото: iStock/Longfin Media

Фото: iStock/Longfin Media

Группа украинских военных утром 12 марта попыталась прорваться в Белгородскую область на трех БТР, однако российские военные пресекли попытку и уничтожили вражескую технику. Бои продолжаются. Об этом сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
«Рано утром была разведка боем. Нацист отправил на юго-восточную границу Грайворонского округа три БТРа. Наши парни технику уничтожили», - написал Руденко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что бой продолжается до сих пор, а бойцы ВСУ предпринимают новые попытки прорвать российскую границу. По словам военкора, Украина отправляет своих военных на убой «ради пиара».


Накануне украинская диверсионно-разведывательная группа из 15 человек попыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области, однако была отброшена назад российскими пограничниками.

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БПЛА атаковали объект ТЭК в Кстовской промзоне Нижегородской области
12 марта 2024, 07:11

Фото: iStock/rancho_runner

Утром 12 марта беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстовской промзоне Нижегородской области, после чего возник пожар, для его локализации задействованы все силы. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спецслужб. Также предпринимаются все меры для локализации пожара, который разгорелся после атаки БПЛА на одной из установок по переработке нефти.

По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Также он добавил, что развернут оперативный штаб.

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Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в небе над Раменским городским округом
Мэр Москвы Собянин: В Раменском городском округе сбит беспилотник
12 марта 2024, 05:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили летевший в сторону Москвы беспилотник над городским округом Раменское , сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.
В районе падения обломков разрушения и пострадавшие отсутствуют.

Ранее один из резервуаров с нефтепродуктами был подожжен на нефтебазе в Орле в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось о ликвидации украинских БПЛА в Курской и Тульской областях.

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В Орле в результате удара БПЛА по нефтебазе загорелся топливный резервуар
В Орле после атаки БПЛА ВСУ произошло возгорание одного из резервуаров
12 марта 2024, 04:56

Фото: iStock/TonyFuse

На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщает РИА Новости.
Причиной пожара стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время пожарные пытаются оценить масштабы пожара и объем горящего контейнера.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что топливно-энергетический комплекс подвергся атаке ВСУ. По имеющимся данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Политик призвал граждан быть осторожными.

10 марта беспилотник ВСУ был сбит российскими системами ПВО и упал на территории Курской нефтебазы. Губернатор Роман Старовойт не сообщил никаких подробностей, но добавил, что на месте происшествия работают пожарные.

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Белгородская область объявила о ракетной опасности
Мэрия Белгорода: Ракетная опасность объявлена в двух районах города
12 марта 2024, 04:33

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В двух городских районах Белгорода объявлена ракетная опасность, передает мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.
«РСЧС : Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность», — говорится в сообщении. Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе в ночь с понедельника на вторник, 12 марта.

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#белгородская область
#курская область
#всу
#россия
#украина
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#ракетная опасность
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В российском регионе семь населенных пунктов лишились света из-за удара беспилотника
В Белгородской области семь сел лишились света в результате атаки БПЛА
12 марта 2024, 03:25

Фото: iStock/Creative-Touch

Семь сел в Белгородской области остались без электричества в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, беспилотник сбросил четыре взрывных устройства и повредил линии электропередач. О пострадавших в результате атаки не сообщается.

В настоящее время без электричества остаются села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. Ремонт линий электропередач начнется после согласования с Министерством обороны.

Ранее БПЛА был сбит в небе над Курской областью.

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#белгородская область
#всу
#россия
#украина
#бпла
#происшествие
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Над российским регионом сбили украинский беспилотный аппарат
Курский губернатор Старовойт: над Фатежским районом сбили украинский БПЛА
12 марта 2024, 03:02

Фото: iStock/NiseriN

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Фатежским районом Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Последствия на земле уточняются», – отметил губернатор.

Он также напомнил жителям о правилах безопасности: не подходить к обломкам БПЛА и не трогать их, так как они могут сдетонировать; при обнаружении БПЛА сообщать по телефону 112.

Ранее вечером во вторник, 12 марта, Старовойт объявил о ракетной опасности в регионе.

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#украина
#всу
#тревога
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В Курской области объявлена ракетная опасность
Губернатора Курской области Старовойт: В регионе объявлена ракетная опасность
12 марта 2024, 01:42

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена ракетная опасность.
Он призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице, глава региона посоветовал зайти в близлежащее здание или подходящее укрытие.

Ранее, 10 марта, атаке подверглась Новгородская область.

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#курская область
#ракетная опасность
#тревога
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На Украине сообщили о взрыве на левом берегу Киева
«Страна.ua»: На левом берегу Киева раздался взрыв
12 марта 2024, 00:56

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В левобережной части Киева прогремел взрыв, передает украинское издание «Страна.ua» на своем Telegram-канале.
«Тревога в городе не объявлялась», – говорится в сообщении.

В то же время Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем телеграме сообщила, что в Киевской области объявлена воздушная тревога.

Также взрывы прозвучали в подконтрольной украинским властям части Запорожья.

Ранее, вечером 11 марта, сообщалось о взрывах в Одессе.

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#украина
#запорожская область
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#взрыв
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На Украине сообщают о взрывах в Одессе
«Зеркало недели»: в Одессе слышны взрывы на фоне воздушной тревоги
12 марта 2024, 00:12

Фото: iStock/RamonCast

На фоне объявленной воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы, передает Telegram-канал «Зеркало недели».
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги для Одесской области был включен в 22:54 по московскому времени.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне, а также в Одессе, Харькове и Снигиревке.

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#украина
#одесса
#взрыв
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