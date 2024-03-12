ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область на трех БТР

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Группа украинских военных утром 12 марта попыталась прорваться в Белгородскую область на трех БТР, однако российские военные пресекли попытку и уничтожили вражескую технику. Бои продолжаются. Об этом сообщил репортёр ВГТРК Андрей Руденко.
«Рано утром была разведка боем. Нацист отправил на юго-восточную границу Грайворонского округа три БТРа. Наши парни технику уничтожили», - написал Руденко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что бой продолжается до сих пор, а бойцы ВСУ предпринимают новые попытки прорвать российскую границу. По словам военкора, Украина отправляет своих военных на убой «ради пиара».
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Элина Позднякова