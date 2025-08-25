Достижения.рф

Два человека разбились насмерть при обрыве каната на зиплайне в Самарской области

Фото: iStock/aryutkin photo

В Самарской области два человека погибли в результате обрыва каната во время катания на зиплайне. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



По данным ведомства, 37-летние мужчина и женщина воспользовались услугами зиплайна, однако во время спуска канат оборвался. Пострадавшие упали с большой высоты и получили травмы, несовместимые с жизнью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Анастасия Чинкова

