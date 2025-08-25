Пьяный россиянин чуть не сгорел заживо из-за сигареты
В Татарстане мужчина чуть не сгорел заживо из-за сигареты. Об этом пишут местные новостные порталы.
Отмечается, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и отдыхая на скамейке, решил закурить сигарету. Внезапно его одежда начала тлеть, а затем резко вспыхнула.
Спасителем стал прохожий, который быстро отреагировал и потушил огонь с помощью покрывала, предотвратив ещё более трагические последствия.
Пострадавший госпитализирован в реанимацию с ожогами 80% поверхности тела. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое, а прогнозы – неблагоприятные.
