Итальянские спасатели передумали доставать альпинистку Наговицину с пика Победы и улетели домой

25 августа 2025, 11:59

Итальянские спасатели отменили операцию по эвакуации Наговициной с пика Победы

Фото: iStock/Rawpixel

Итальянская спасательная команда, которая ранее пообещала поднять квадрокоптер и спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы, улетела домой, даже не предприняв попытки не только спасти россиянку, но и вывезти тело своего погибшего соотечественника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.