Итальянские спасатели передумали доставать альпинистку Наговицину с пика Победы и улетели домой
Итальянская спасательная команда, которая ранее пообещала поднять квадрокоптер и спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину с пика Победы, улетела домой, даже не предприняв попытки не только спасти россиянку, но и вывезти тело своего погибшего соотечественника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Накануне стало известно, что спасатели из Италии намерены в понедельник ещё раз подняться в воздух для эвакуации альпинистки с большой высоты, однако сегодня это решение было отменено. Вместо этого команда просто покинула место операции.
Это решение вызвало возмущение среди родственников и коллег россиянки, а также у общественности, ожидавшей завершения спасательной миссии.
Обстоятельства отказа от продолжения работ остаются неясными, официальных комментариев от итальянской стороны пока не поступало.
При этом Telegram-канал Baza утверждает, что спасательная операция была отложена из-за плохой погоды.
Читайте также: