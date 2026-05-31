Два дельфина выбросились на берег в Севастополе, волонтёры третий день борются за их жизнь
В районе Казачьей бухты Севастополя на берег выбросились два дельфина, волонтёры уже третий день борются за их жизнь. Об этом сообщает пресс-служба центра «Безмятежное Море», который занимается изучением, реабилитацией и спасением морских млекопитающих.
В материале подчеркивается, что белобочек назвали Деметра (взрослая самка) и Персефона (её детёныш). У матери диагностировали воспаление, скорее всего вызванное бактериальной инфекцией. Она проходит интенсивную терапию, получает лекарства и восполнение жидкости, у неё отличный аппетит — до семи килограммов рыбы в день.
Однако у Деметры сохраняются проблемы с плавучестью: она не может удерживать тело в воде, поэтому за ней постоянно следят. Дельфину требуется поддержка со стороны людей.
Персефоне по возрасту — несколько месяцев, только-только прорезались зубы. Она до сих пор сильно зависит от матери. Сейчас малышка чувствует себя стабильно, хорошо питается и привыкает к обстановке. Волонтёры отмечают, что к 30 мая она стала спокойнее, чем в первые дни. Дельфинёнок уже начинает плавать рядом с матерью, ненадолго отходя от неё.
Читайте также: