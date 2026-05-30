Омбудсмен прокомментировала ситуацию с детьми, повредившими конструкцию к 9 Мая

Омбудсмен Коми прокомментировала ситуацию с детьми, прыгавшими по конструкции к 9 Мая

Фото: iStock/LeManna

Несовершеннолетних, которые повредили праздничную конструкцию ко Дню Победы, не станут изымать из семей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти Коми и слова детского омбудсмена региона Татьяну Козлову.





Инцидент произошёл 18 апреля у городского бассейна в Сыктывкаре, когда трое ребят залезли на сооружение, посвящённое 9 Мая. Предположительно, они своими играми — беготнёй и прыжками — привели к повреждению конструкции. Многие пользователи соцсетей начали обсуждать возможные последствия для детей.





«Комментируя общественный резонанс, Татьяна Козлова в первую очередь отметила, что информация об изъятии детей из семей преждевременна», — говорится в материале.