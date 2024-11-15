Два депутата избили сотрудника автосервиса во Владимирской области

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Два депутата органов местного самоуправления Владимирской области стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Следствие установило, что в октябре 2022 года депутаты приехали к сотруднику автосервиса города Лакинска и сильно его избили и облили из огнетушителя.
Однако пострадавший в полицию не обращался. Силовики узнали об инциденте при расследовании другого дела о мошенничестве и использовании рабского труда одного из депутатов.
Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а после один из них изнасиловал девушку.
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Однако пострадавший в полицию не обращался. Силовики узнали об инциденте при расследовании другого дела о мошенничестве и использовании рабского труда одного из депутатов.
Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а после один из них изнасиловал девушку.
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Элина Позднякова