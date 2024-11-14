Вскрыл пол и увидел мину: Жилой дом в Лобне эвакуировали из-за находки одного из жильцов

Ночью с 9 на 10 декабря 2021 года две ученицы из Хабаровска, 15 и 16 лет, вломились в квартиру своего 60-летнего соседа и жестоко избили его. От полученных травм мужчина скончался. Подробнее об этой ужасной и трагичной истории расскажет «Радио 1».