Вскрыл пол и увидел мину: Жилой дом в Лобне эвакуировали из-за находки одного из жильцов

Фото: AnnaKrotova_Lobnya
Жилой многоэтажный дом эвакуировали в Лобне из-за того, что у одного из жителей под полом оказалась противопехотная мина, проинформировала глава Лобни Анна Кротова.
14 ноября в 17:48 россиянин, живущий в доме на улице Научный городок, вскрыл пол в свой квартире и увидел противопехотную осколочную мину. О страшной находке он рассказал сотрудникам экстренных служб. Уже примерно в 18:20 из дома эвакуировали 38 человек, среди которых было пять детей.
На базе Дома культуры «Луговая» развернули пункт временного размещения (ПВР). Место происшествия оцепили, проезд транспортных средств не разрешается. Глава Лобни Анна Кротова рассказала, что на данный момент ожидают прибытия сапёров.
Ранее в подмосковной деревне Чухлово хозяйка земельного участка обнаружила боеприпас времён Великой Отчественной войны. Спасатели обезвредили мину.
Читайте также:
На пляж Черного моря в Сочи выбросило морскую мину
На Сахалине в лесу неподалёку от села нашли авиабомбу
В лесах Подмосковья нашли боеприпасы времён ВОВ
На базе Дома культуры «Луговая» развернули пункт временного размещения (ПВР). Место происшествия оцепили, проезд транспортных средств не разрешается. Глава Лобни Анна Кротова рассказала, что на данный момент ожидают прибытия сапёров.
Ранее в подмосковной деревне Чухлово хозяйка земельного участка обнаружила боеприпас времён Великой Отчественной войны. Спасатели обезвредили мину.
Читайте также:
На пляж Черного моря в Сочи выбросило морскую мину
На Сахалине в лесу неподалёку от села нашли авиабомбу
В лесах Подмосковья нашли боеприпасы времён ВОВ
Ольга Енгалычева