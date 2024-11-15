В подмосковном цехе нашли более 20 нелегалов из Средней Азии

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Свыше 20 нелегальных мигрантов выявили полицейские при проверке цеха по сортировке овощей в селе Мячково городского округа Коломна, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда, направленного на выявление нелегальной миграции, к ответственности был привлечён 21 приезжий из одной из стран Средней Азии. В отношении всех иностранцев составили протоколы по факту незаконной трудовой деятельности на территории России, кроме того, на 16 из были также составлены протоколы за нарушение правил пребывания в Российской Федерации», — говорится сообщении.На каждого нарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, все выявленные нелегальные мигранты будут выдворены из страны.
Сейчас полиция проводит работу по привлечению к ответственности работодателя нелегалов.
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