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В подмосковном цехе нашли более 20 нелегалов из Средней Азии

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Свыше 20 нелегальных мигрантов выявили полицейские при проверке цеха по сортировке овощей в селе Мячково городского округа Коломна, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда, направленного на выявление нелегальной миграции, к ответственности был привлечён 21 приезжий из одной из стран Средней Азии. В отношении всех иностранцев составили протоколы по факту незаконной трудовой деятельности на территории России, кроме того, на 16 из были также составлены протоколы за нарушение правил пребывания в Российской Федерации», — говорится сообщении.
На каждого нарушителя наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, все выявленные нелегальные мигранты будут выдворены из страны.



Сейчас полиция проводит работу по привлечению к ответственности работодателя нелегалов.

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#коломна
#полиция
#мигранты
#мвд московской области
Драка на трибунах: На матче Франция-Израиль произошла стычка фанатов
На стадионе Stade de France фанаты Франции атаковали болельщиков Израиля
15 ноября 2024, 03:36

Фото: iStock/efks

На матче Лиги наций между сборными Франции и Израиля произошла драка: группа фанатов в цветах французской команды напала на болельщиков израильской сборной, сообщает RMC Sport.
Инцидент случился на «Стад де Франс» в Сен-Дени на 17-й минуте встречи, когда группа местных фанатов прорвалась на сектор израильских болельщиков, противостоявших им около 50 человек.

Конфликт удалось быстро погасить стюардам и полиции, предотвратив массовые беспорядки.

Ранее французская полиция усилила меры безопасности в свете недавних событий в Амстердаме, когда болельщики «Маккаби» подверглись нападению.

Матч, проходивший при рекордно низкой явке, собрал лишь 20 тысяч зрителей, и даже эта цифра визуально не была достигнута, зрителей на трибунах казалось меньше.

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#полиция
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#конфликт
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#меры
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SHOT: легендарный Дом Нирнзее в Москве загорелся
15 ноября 2024, 03:19

Фото: iStock/DarthArt

Пожар произошел в легендарном Доме Нирнзее на Большом Гнездниковском переулке, первом московском небоскребе, известном своими знаменитыми жильцами, среди которых был Михаил Булгаков, передает «SHOT».
Возгорание началось в одной из квартир на третьем этаже, заполнив дымом помещения, из-за чего жильцам пришлось срочно эвакуироваться. На место прибыли пять машин МЧС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Дом Нирнзее, построенный в 1912–1913 годах по проекту архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, является объектом культурного наследия. Он известен своими жильцами и гостями, такими как Булгаков и Маяковский. Именно здесь в 1929 году Булгаков встретил Елену Шиловскую, ставшую его женой и прообразом Маргариты в романе «Мастер и Маргарита».

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#возгорание
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В Омске подросток провалился в яму с кипятком и получил серьезный ожог
15 ноября 2024, 02:25

Фото: iStock/globalmoments

В Омске подросток провалился в яму с кипятком на улице 10 лет Октября, получив серьезный ожог ноги, сообщает ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.
Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение больницы скорой медицинской помощи.

По данному инциденту начата проверка. Следственные органы и прокуратура дадут оценку действиям местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации, ответственных за состояние коммунальной инфраструктуры.

В Подмосковье девятилетний ребёнок получил жуткие ожоги во время выполнения опыта с огнём. Друзья предложили мальчику поджечь руку и ногу. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в московской однокомнатной квартире взорвался камин.

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#ожоги
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Туристы из России остались на Бали из-за извержения вулкана
Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки задержало российских туристов на Бали
15 ноября 2024, 02:12

Фото: iStock/structuresxx

Российские туристы, которые остались на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки, размещены в отелях за счет туроператоров, сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Извержение, произошедшее на острове Флорес, вызвало временные отмены рейсов, в том числе у австралийских авиакомпаний Jetstar и Qantas, которые приостановили полеты на Бали по соображениям безопасности из-за вулканического пепла.

Позже Министерство туризма Индонезии подтвердило, что рейсы на Бали возобновлены, и задержки устранены.

Вулкан Левотоби Лаки-Лаки, расположенный в 800 километрах от Бали, начал извергаться 3 ноября, и с тех пор активность продолжается, уже унеся жизни десяти человек. За это время вулкан выбросил облако пепла на высоту 9,2 километра.

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В рязанском посёлке изнасиловали и убили собаку
14 ноября 2024, 22:50

Фото: istockphoto/ Osobystist

В поселке Божатково в Рязани неизвестный зоофил изнасиловал и убил собаку, проинформировал Tелеграм-канал «Неприличная Рязань».
«Труп со множественными пулевыми ранениями, выколотым глазом, разрезанным языком и развороченным задним проходом нашла девушка. От увиденного ей стало плохо. На месте работают следователи», — говорится в посте.

Тело замученной собаки нашла прохожая в населенном пункте Божатково.

Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую девушку, побили ее, а после один нападавших изнасиловал девушку. После произошедшего потерпевшей удалось уйти. Девушка обратилась в правоохранительные органы. Преступников задержали и возбудили против них уголовное дело. Потерпевшая работает дворником и воспитывает маленького ребенка. ​

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Топ-менеджера Ростелекома задержали по делу о мошенничестве
14 ноября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Coprid

По подозрению в мошенничестве задержали директора по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина и гендиректора компании «Комплайн софт» Антона Менчица, проинформировал «Коммерсант».
Мужчины могут быть причастны к хищению средств, которые были выделены на закупку лицензий для программного обеспечения. Украденная сумма составляет 180 миллионов рублей. В Басманный суд поступили ходатайства об аресте Шадрина и Менчица.

Представители «Ростелекома» передали, что осведомлены о ситуации и на данный момент сотрудничают с правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева обвинили в выдаче самому себе кредита на три миллиарда рублей. Ромаев ещё в 2020 году покинул территорию Российской Федерации. МВД России собиралось объявить бывшего топ-менеджера в международный розыск через Интерпол.

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#деньги
#рубль
#арест
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Вскрыл пол и увидел мину: Жилой дом в Лобне эвакуировали из-за находки одного из жильцов
14 ноября 2024, 21:03

Фото: AnnaKrotova_Lobnya

Жилой многоэтажный дом эвакуировали в Лобне из-за того, что у одного из жителей под полом оказалась противопехотная мина, проинформировала глава Лобни Анна Кротова.
14 ноября в 17:48 россиянин, живущий в доме на улице Научный городок, вскрыл пол в свой квартире и увидел противопехотную осколочную мину. О страшной находке он рассказал сотрудникам экстренных служб. Уже примерно в 18:20 из дома эвакуировали 38 человек, среди которых было пять детей.

На базе Дома культуры «Луговая» развернули пункт временного размещения (ПВР). Место происшествия оцепили, проезд транспортных средств не разрешается. Глава Лобни Анна Кротова рассказала, что на данный момент ожидают прибытия сапёров.

Ранее в подмосковной деревне Чухлово хозяйка земельного участка обнаружила боеприпас времён Великой Отчественной войны. Спасатели обезвредили мину.

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Паром с людьми застрял на реке Иртыш в Тюменской области
14 ноября 2024, 18:09

Фото: iStock/Irina Orlova

В Тюменской области люди застряли на паромной переправе через Иртыш.
Отмечается, что накануне у судна сломалась воздушная подушка.

«Подушка сломалась, паром застрял, народ больше пяти часов на пароме просидел. Сегодня мы дамбу пешком переходили, опасно, лёд трещит под ногами, идешь, думаешь, как бы не провалиться», — поделился в беседе с «Известиями» местный житель Виталий.

Уточнялось, что специалисты приняли все меры для транспортировки людей и помощи им.

До этого сообщалось, что в Кемерове грузовик врезался в легковой автомобиль, из-за чего водитель легковушки оказался зажат в тисках. Свидетель случившегося указал, что легковой автомобиль выезжал на дорогу и не пропустил КАМАЗ, после чего произошло ДТП. Как пишет «Сiбдепо», пострадавшего водителя легкового авто достали спасатели, после чего мужчина был отправлен в больницу.

Ранее стало известно о том, что три человека пострадали в аварии, которая произошла из-за столкновения электробуса со столбом.

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В Твери пропал «главный скуф России» Алексей Скуфьин
14 ноября 2024, 18:02

Фото: iStock/Fedorovekb

В Твери пропал главный скуф России Алексей Скуфьин, чья фамилия и стала легендарным мемом. Мужчина не выходит на связь с родственниками уже две недели после жалоб на плохое самочувствие. Об этом пишет Mash.
По данным издания, мама, жена и сын очень беспокоятся, и не знают, где находится Скуфьин. Мать рассказала, что недавно ее 51-летнего сына чуть не развели мошенники с Украины. После этого он перестал отвечать на звонки с незнакомых номеров, а теперь пропал.

Уточняется, что в последние месяцы мужчина не работал и жил на микрозаймы. Он живет в квартире ​вместе с матерью, женой и 18-летним сыном.

Скуфами называют непривлекательных мужчин, которые недостаточно заботятся о своем внешнем виде, например, люди с лишним весом и отеками, залысинами, неухоженной щетиной, в неопрятной одежде, которые выглядят куда старше своих лет.

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