Два дня просидел в трубе фонарного столба: в Подмосковье спасли котенка и нашли ему дом

13 сентября 2026, 18:54

Жалобное мяуканье с глубины 1,5 метра привело к счастливому финалу для котенка

Фото: Istock / Olga Yastremska

Котенок два дня провел взаперти внутри трубы фонарного столба в поселке Серебряные Пруды Московской области. Самостоятельно выбраться малыш не мог и все это время жалобно мяукал с глубины около полутора метров. Об этом сообщает SHOT.