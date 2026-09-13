Два дня просидел в трубе фонарного столба: в Подмосковье спасли котенка и нашли ему дом
Котенок два дня провел взаперти внутри трубы фонарного столба в поселке Серебряные Пруды Московской области. Самостоятельно выбраться малыш не мог и все это время жалобно мяукал с глубины около полутора метров. Об этом сообщает SHOT.
Звуки услышала местная жительница и вызвала спасателей «Мособлпожспаса». Специалисты развернули настоящую операцию по спасению пушистика. Сначала в трубу опустили смартфон и смогли увидеть котенка — он был жив, но за два дня в ловушке сильно ослаб и выглядел истощенным.
Обычным способом достать малыша не получилось: металлическая конструкция фонарного столба не позволяла спасателям добраться до него. Тогда на помощь пришел местный житель со строительным пылесосом.
С его помощью обессиленного котенка аккуратно вытянули из трубы наружу. Спасательная операция завершилась успешно, но на этом история не закончилась.
Женщина, которая первой услышала мяуканье и вызвала специалистов, решила забрать спасенного малыша себе. После двух дней в темной трубе котенок наконец оказался в безопасности и сразу обрел настоящий дом.
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