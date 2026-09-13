Примерного семьянина-бухгалтера узнали по гипсовому бюсту спустя 18 лет после убийства им целой семьи

13 сентября 2026, 18:07

New York Daily News: Убийцу целой семьи нашли по гипсовому бюсту через 18 лет

Фото: istockphoto/Ajax9

В 1971 году бухгалтер Джон Эмиль Лист убил свою жену, мать и троих детей в их особняке в Нью-Джерси, после чего исчез. Это громкое дело освещалось многими американскими СМИ, сообщает New York Daily News.