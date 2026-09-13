Примерного семьянина-бухгалтера узнали по гипсовому бюсту спустя 18 лет после убийства им целой семьи
В 1971 году бухгалтер Джон Эмиль Лист убил свою жену, мать и троих детей в их особняке в Нью-Джерси, после чего исчез. Это громкое дело освещалось многими американскими СМИ, сообщает New York Daily News.
Почти 18 лет Лист жил под именем Роберта Кларка: работал бухгалтером, посещал церковь и даже повторно женился, не вызывая подозрений у окружающих. В 1989 году в телепередаче «Их разыскивают в Америке» показали гипсовый бюст, созданный скульптором Фрэнком Бендером.
Он состарил лицо Листа по старым фотографиям, добавив залысины и тяжелые очки. После эфира на горячую линию поступило более 200 звонков, а бывшая соседка узнала в бюсте своего знакомого.
Спустя 11 дней после показа ФБР задержало Листа на рабочем месте. Личность подтвердили по отпечаткам пальцев. В 1990 году его приговорили к пяти пожизненным срокам. Лист скончался в тюрьме в 2008 году.
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