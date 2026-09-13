В Германии оправдали полицейских, убивших подозреваемого в наезде на толпу

13 сентября 2026, 17:53

Bild: берлинские прокуроры оправдали убивших подозреваемого в наезде на толпу

Фото: istockphoto/picturesd

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении двух сотрудников полиции, застреливших Абдулу Баллута — главного подозреваемого в наезде на толпу в столице Германии. Об этом сообщает газета Bild.