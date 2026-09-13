В Германии оправдали полицейских, убивших подозреваемого в наезде на толпу
Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении двух сотрудников полиции, застреливших Абдулу Баллута — главного подозреваемого в наезде на толпу в столице Германии. Об этом сообщает газета Bild.
Инцидент, квалифицированный как теракт, произошел 25 июля в берлинском парке Тиргартен. Баллут въехал на минивэне в толпу людей. В результате погибла женщина, еще 31 человек получил ранения. На следующий день подозреваемого застрелила полиция при задержании в районе Шпандау. Позднее в его телефоне обнаружили видео, на котором он заявляет о поддержке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*).
Как отмечается в публикации, прокуратура не нашла достаточных оснований для подозрения сотрудников полиции в совершении преступления. Следователи признали применение огнестрельного оружия против подозреваемого правомерным.
Согласно данным следствия, при задержании Баллут бросился с ножом на одного из правоохранителей. Двое его напарников расценили ситуацию как смертельно опасную для коллеги и открыли огонь на поражение. Поскольку после первого выстрела нападавший продолжал оказывать сопротивление, полицейские произвели еще два выстрела.
После этого один из сотрудников попытался оказать задержанному первую помощь, однако реанимационные мероприятия не увенчались успехом — Баллут скончался на месте. Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам.
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