Достижения.рф

Влюбленная парочка залезла на геодезическую вышку и не смогла спуститься

В Новосибирске спасатели помогли спуститься с вышки влюбленной паре
Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Новосибирске влюбленная пара застряла на геодезической вышке, пытаясь полюбоваться закатом. Об этом сообщили в городской Службе аварийно-спасательных работ.



Инцидент произошел на Бердском шоссе. 18-летние молодые люди забрались на высотную конструкцию, однако спуститься самостоятельно не смогли и были вынужденными вызвать спасателей.

Прибывшие специалисты с помощью снаряжения и системы страховки бережно спустили пару на землю. В муниципальной службе отметили, что молодые люди не избежали профилактической беседы. Спасатели также напомнили горожанам об опасности для жизни подобных подъемов на арки мостов и другие высотные конструкции.

Перед этим в МЧС раскрыли новые подробности крупного пожара в Петербурге. ​Детали — ​в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0