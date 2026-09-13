Влюбленная парочка залезла на геодезическую вышку и не смогла спуститься
В Новосибирске влюбленная пара застряла на геодезической вышке, пытаясь полюбоваться закатом. Об этом сообщили в городской Службе аварийно-спасательных работ.
Инцидент произошел на Бердском шоссе. 18-летние молодые люди забрались на высотную конструкцию, однако спуститься самостоятельно не смогли и были вынужденными вызвать спасателей.
Прибывшие специалисты с помощью снаряжения и системы страховки бережно спустили пару на землю. В муниципальной службе отметили, что молодые люди не избежали профилактической беседы. Спасатели также напомнили горожанам об опасности для жизни подобных подъемов на арки мостов и другие высотные конструкции.
Перед этим в МЧС раскрыли новые подробности крупного пожара в Петербурге. Детали — в нашем материале.
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