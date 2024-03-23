Два добровольца из поискового отряда «Лиза Алерт» погибли при теракте

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При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли два волонтёра из поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом организация написала в своей группе во «ВКонтакте».
В региональном отделении отряда рассказали, что Олег был связистом и старшим поисковой группы, а также человеком, на которого всегда можно положиться. Татьяна также была поисковиком, а раньше являлась инструктором школы «Лиза Алерт». Они внесли большой вклад в поиск пропавших и «оставили след в истории отряда».
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