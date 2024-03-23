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МЧС России обновило список погибших при теракте в «Крокусе»

23 марта 2024, 21:14
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

МЧС России дополнило список погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ознакомиться с перечнем, который продолжит обновляться, можно на сайте МЧС России.

По состоянию на 21:00 в нём значатся 29 имён.


По последним данным Следственного комитета России, в результате террористического акта погибли 133 человека. В настоящее время в здании концертного зала спасатели продолжают проводить поисковые работы. Как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, специалисты МЧС России в круглосуточном режиме работают на объёкте.

Также Депздрав Подмосковья сообщал о 140 пострадавших, трое из которых уже выписаны из больниц домой.

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Два добровольца из поискового отряда «Лиза Алерт» погибли при теракте
23 марта 2024, 21:56

Фото: iStock/Jack Holliday

При теракте в «Крокус Сити Холле» погибли два волонтёра из поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом организация написала в своей группе во «ВКонтакте».
Отмечается, что добровольцы отряда «Лиза Алерт» Олег Павловский и Татьяна Абдулова – уроженцы Ульяновской области. Они познакомились в отряде, а затем вместе переехали в Москву. У пары остались дети.

В региональном отделении отряда рассказали, что Олег был связистом и старшим поисковой группы, а также человеком, на которого всегда можно положиться. Татьяна также была поисковиком, а раньше являлась инструктором школы «Лиза Алерт». Они внесли большой вклад в поиск пропавших и «оставили след в истории отряда».

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#лиза алерт
#крокус сити холл
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«Мисс Тверь-2001» Новосёлова погибла при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 20:56

Фото: iStock/Imagesines

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибла обладательница титула «Мисс Тверь-2001» Екатерина Новосёлова. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала бывший директор модельного агентства «Шарм» Ольга Даргевич, которая была организатором конкурса в 2001 году.
Ранее МЧС России на своём сайте опубликовало предварительный список погибших по состоянию на 17:00. В нём фигурировало 13 имёт, среди которых была и Новосёлова.

Собеседница агентства увидела информацию о гибели женщины в СМИ, но приняла её за ошибку. После она написала матери Екатерины, которая подтвердила смерть дочери.

У погибшей остались двое детей – мальчик и девочка.

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#погибший
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Депздрав Подмосковья: 140 человек пострадали при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 20:03

Фото: пресс-служба МО

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек. Об этом сообщает Депздрав Подмосковья.
Отмечается, что из них 31 человек получает помощь амбулаторно, ещё трое выписаны.

В больницах Москвы в настоящее время находятся 93 пострадавших.

По последним данным, опубликованным Следственным комитетом России, в результате теракта погибли 115 человек. Смерть наступила от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Спасатели продолжают поисковую работу под завалами здания концертного зала. Около «Крокус Сити Холла», а также во многих регионах России, появились стихийные мемориалы.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

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Воробьёв сообщил, когда завершится основная часть поисковой операции в «Крокусе»
Воробьёв: основная часть поисковой операции в «Крокусе» завершится в воскресенье
23 марта 2024, 19:52

Фото: МЧС России

Основная часть поисковой операции под завалами «Крокус Сити Холла» должна завершиться в воскресенье, 24 марта. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Предварительные данные гласят, что установлены личности уже более 50 погибших в результате теракта.

Ранее глава региона сообщал, что спасатели работают на месте трагедии круглосуточно.

По последней информации от Следственного комитета России в результате теракта погибли 115 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Во многих городах России возникли стихийные мемориалы, куда люди несут цветы, свечи и игрушки в память о погибших.

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Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» доставили в столичный СК
23 марта 2024, 19:04

Фото: iStock/Rawf8

Подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» доставили в столичный Следственный комитет, об этом сообщает «Москва 24».
На кадрах, которые публикует СМИ, видно, как к зданию Следственного комитета подъезжает автозак. Предположительно, в нём находятся задержанные в Брянской области подозреваемые в совершении теракта в подмосковном Красногорске.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людым.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#крокус сити холл
#теракт
#террористы
#следственный комитет
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Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов пострадавшего от теракта «Крокуса»
23 марта 2024, 18:45

Фото: Пресс-служба МЧС России

Сотрудники МЧС России продолжают разбирать завалы пострадавшего в теракте «Крокус Сити Холла», об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По информации ведомства, в настоящий момент с места происшествия вывезли 63 кубических метров разрушенных конструкций концертного зала.
«Продолжается тушение очагов горения на кровле и в здании с применением специализированной робототехники», — уточнили в МЧС.

Напомним, вечером 22 марта группа террористов расстреляла толпу людей, собравших на концерт рок-группы «Пикник». Боевики стреляли во всех подряд, не глядя, а затем устроили пожар на концертной площадке.

В настоящий момент известно о 133 погибших, более сотни людей находятся в больницах, некоторые из них в критическом состоянии.

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Полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»
Полиция устроила рейды по общежитиям с мигрантами в Тверском районе Москвы
23 марта 2024, 18:31

Фото: iStock/blinow61

После теракта в «Крокус Сити Холле» полицейские устроили массовые рейды по общежитиям Москвы, где проживают мигранты. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что в Минаевском переулке в Тверском районе припаркованы несколько полицейских автомобилей и автозак. Силовики досматривают иностранных граждан на наличие оружия.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Москва сейчас», был усилен контроль за проезжающими автомобилями. Полицейские уже задержали группу людей, рассказывают очевидцы.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала фейком информацию о российском гражданстве задержанных террористов. По её словам, все они являются иностранцами.

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#теракт
#крокус сити холл
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МЧС РФ опубликовало предварительный список погибших при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 17:56

Фото: iStock/DmyTo

МЧС России опубликовало предварительный список с именами погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ознакомиться со списком, который постепенно будет дополняться, можно на сайте МЧС РФ.

Отмечается, что в данный момент в таблице представлена информация по состоянию на 17:00 мск.

По последним данным от Следственного комитета России в результате теракта в Красногорске погибли 115 человек. Смерть наступила от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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#мчс
#теракт
#погибший
#крокус сити холл
#спасатели
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Mash: всех задержанных террористов везут в Москву для допросов
23 марта 2024, 17:32

Фото: iStock/artolympic

Всех четверых задержанных террористов везут в Москву для проведения допросов и следственных мероприятий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что важной задачей было задержать террористов живыми. Сотрудникам ФСБ удалось оперативно установить личности стрелявших в «Крокус Сити Холле», а также их сообщников. Это позволило быстро задержать их и не дать им сбежать на Украину, где для них, по словам президента России Владимира Путина, было подготовлено «окно».

Также глава государства высоко оценил работу спецслужб. Он выразил благодарность им и сотрудникам скорой помощи, санитарной авиации, пожарным и спасателям, которые работают над ликвидацией последствий теракта и помогают пострадавшим.

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#москва
#следственный комитет
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