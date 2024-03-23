МЧС России обновило список погибших при теракте в «Крокусе»

Фото: МЧС России
МЧС России дополнило список погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Ознакомиться с перечнем, который продолжит обновляться, можно на сайте МЧС России.
По состоянию на 21:00 в нём значатся 29 имён.
По последним данным Следственного комитета России, в результате террористического акта погибли 133 человека. В настоящее время в здании концертного зала спасатели продолжают проводить поисковые работы. Как сообщал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, специалисты МЧС России в круглосуточном режиме работают на объёкте.
Также Депздрав Подмосковья сообщал о 140 пострадавших, трое из которых уже выписаны из больниц домой.
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По состоянию на 21:00 в нём значатся 29 имён.
Также Депздрав Подмосковья сообщал о 140 пострадавших, трое из которых уже выписаны из больниц домой.
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Анастасия Чинкова