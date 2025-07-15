Два электробуса столкнулись в районе метро «Тёплый Стан», пострадали более 10 человек
Два электробуса столкнулись в районе станции метро «Тёплый Стан». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Отмечается, что в результате ДТП пострадали пять человек, в числе которых двое детей.
Один из электробусов после столкновения влетел на бордюр и протаранил столб.
На опубликованных каналом кадрах видно, что к месту аварии прибыл вертолёт Московского авиацентра. Также на месте работают другие эстренные службы города, включая девять бригад скорой помощи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По уточнённым данным на 20:05 мск, в результате аварии пострадали 11 человек. Все они находятся в состоянии средней и лёгкой степени тяжести. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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