Два электробуса столкнулись в районе метро «Тёплый Стан», пострадали более 10 человек

15 июля 2025, 20:10

Два электробуса столкнулись в районе станции метро «Тёплый Стан» в Москве

Фото: iStock/blinow61

Два электробуса столкнулись в районе станции метро «Тёплый Стан». Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».