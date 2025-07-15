Росгвардия помогла пострадавшему в ДТП велосипедисту в Москве

Росгвардия оказала велосипедисту доврачебную помощь после ДТП в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Доврачебную помощь пострадавшему в результате ДТП велосипедисту оказали столичные росгвардейцы. Видео предоставили в главном управлении ведомства по Москве.



На кадрах мужчина рассказал, что в него влетел человек во время движения. Пострадавший предположил, что это было сальто назад. Все случилось на улице Народного Ополчения в северо-западном округе. Правоохранители стали свидетелями наезда машины на велосипедиста. Позже 40-летнего мужчину госпитализировали.

Водителя иномарки передали сотрудникам ГАИ.

Никита Кротов

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