Росгвардия помогла пострадавшему в ДТП велосипедисту в Москве
Росгвардия оказала велосипедисту доврачебную помощь после ДТП в Москве
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Доврачебную помощь пострадавшему в результате ДТП велосипедисту оказали столичные росгвардейцы. Видео предоставили в главном управлении ведомства по Москве.
На кадрах мужчина рассказал, что в него влетел человек во время движения. Пострадавший предположил, что это было сальто назад. Все случилось на улице Народного Ополчения в северо-западном округе. Правоохранители стали свидетелями наезда машины на велосипедиста. Позже 40-летнего мужчину госпитализировали.
Водителя иномарки передали сотрудникам ГАИ.
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