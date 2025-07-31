В Екатеринбурге семилетняя девочка пропала во время прогулки во дворе
Семилетняя жительница Екатеринбурга исчезла во время прогулки во дворе дома в Чкаловском районе. Об этом сообщает портал E1.ru.
Отмечается, что Алина Максимкина пропала 30 июля. Родители сначала сами решили найти ребёнка, однако, не достигнув успеха, обратились в полицию. Сейчас девочку ищут правоохранительные органы совместно с членами отряда «Прорыв». Прежде девочка никогда не пропадала, а также не была склонна убегать от родителей.
Среди особых примет – довольно высокий для ребёнка рост в 145 сантиметров и длинные кудрявые волосы. В момент пропажи она была одета в коричневый спортивный костюм, розовые кроссовки и серебристую кепку со стразами.
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