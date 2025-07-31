Мать заказала убийство 12-летней дочери за 100 тысяч рублей под Челябинском
В Челябинской области мать заказала убийство 12-летней дочери за 100 тысяч рублей. Об этом пишет РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
16 апреля 46-летняя местная жительница серьёзно поссорилась со своей дочерью-подростком, после чего решила избавиться от неё. Самостоятельно убивать ребёнка она не стала, поэтому начала поиски исполнителя расправы среди своих знакомых.
Женщина обратилась к другу, которого уговорила утопить девочку за вознаграждение в 100 тысяч рублей. Однако мужчина написал заявление в полицию, а заказчицу убийства попросил передать ему 10 тысяч рублей, чтобы создать видимость приготовления к преступлению.
Мать отказалась давать деньги, заявив, что заплатит только после получения доказательств смерти дочери. Будучи уверенной в том, что знакомый исполнит её просьбу, она проводила девочку с мужчиной с территории двора.
После этого женщину задержали сотрудники полиции, заранее вызванные киллером. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье об организации приготовления убийства по найму. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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