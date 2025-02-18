Два футболиста-любителя скончались после игры в Верхней Пышме

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Сразу два футболиста из клуба «ПОЗ-Прогресс» Верхней Пышмы Свердловской области умерли при странных обстоятельствах после игры с командой «Аткир», пишет Mash.
Согласно сообщению, 32-летний Ян Журавлёв и 33-летний Данил Хилобок умерли 15 февраля после игры в футбол с командой «Аткир». По возвращении домой оба почувствовали себя плохо и потеряли сознание. И тот, и другой скончались до приезда бригад скорой помощи.
Сначала родственники считали, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако сейчас предполагается, что футболисты отравились неизвестным ядом. У обоих остались жены и дети.
Проводится проверка. Судмедэкспертам предстоит выяснить, что именно стало причиной смерти сразу двоих спортсменов.
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Сначала родственники считали, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако сейчас предполагается, что футболисты отравились неизвестным ядом. У обоих остались жены и дети.
Проводится проверка. Судмедэкспертам предстоит выяснить, что именно стало причиной смерти сразу двоих спортсменов.
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Элина Позднякова