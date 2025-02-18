Тело пропавшей больше 2-х недель назад женщины нашли в Ленинградской области

Обстоятельства смерти женщины выясняют полицейские в Ленинградской области. Как уточняет 78.ru, она вышла с работы и не вернулась домой в начале февраля. Правоохранителям о пропаже сообщил брат покойной. Тело обнаружили в лесу недалеко от Романовки.