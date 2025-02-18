Тело пропавшей больше 2-х недель назад женщины нашли в Ленинградской области

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Обстоятельства смерти женщины выясняют полицейские в Ленинградской области. Как уточняет 78.ru, она вышла с работы и не вернулась домой в начале февраля. Правоохранителям о пропаже сообщил брат покойной. Тело обнаружили в лесу недалеко от Романовки.
«На ее теле были следы насилия, в частности, — странное отверстие на подбородке», — говорится в сообщении.В СК России считают, что к произошедшему причастен знакомый женщины. Следователи сейчас разбираются в деталях.
По информации издания «Фонтанка», погибшая работница алкомаркета — третья неофициальная жена мигранта, с которым развелась по мусульманскому обычаю незадолго до трагедии.
Ранее сообщалось, что в квартире убитых бывшего мэра Самары и его супруги найдена кровь.
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Никита Кротов