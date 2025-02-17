Вырезал сердца и женился в тюрьме на американке: как живет в заключении пензенский каннибал Бычков

В 2013 году был арестован Александр Бычков, чьи жестокие преступления шокировали всю Россию. Его прозвали «белинским людоедом», «пожирателем сердец» и «пензенским маньяком». Он убивал своих жертв, срезал с них мясо и затем без зазрения совести ел его. Все свои преступления маньяк совершал в городе Белинский Пензенской области. С 2009 по 2013 год он лишил жизни девять человек. Несмотря на свои ужасающие деяния, у Александра нашлась поклонница, которая намерена помочь ему выбраться из тюрьмы. Как, находясь за решеткой, людоед смог жениться на американке расскажет «Радио 1».