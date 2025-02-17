Вырезал сердца и женился в тюрьме на американке: как живет в заключении пензенский каннибал Бычков

Александр Бычков (Фото: кадр из Документального фильма «Студия Пятница»)
В 2013 году был арестован Александр Бычков, чьи жестокие преступления шокировали всю Россию. Его прозвали «белинским людоедом», «пожирателем сердец» и «пензенским маньяком». Он убивал своих жертв, срезал с них мясо и затем без зазрения совести ел его. Все свои преступления маньяк совершал в городе Белинский Пензенской области. С 2009 по 2013 год он лишил жизни девять человек. Несмотря на свои ужасающие деяния, у Александра нашлась поклонница, которая намерена помочь ему выбраться из тюрьмы. Как, находясь за решеткой, людоед смог жениться на американке расскажет «Радио 1».
Детство и юность будущего маньяка
Александр родился 1 апреля 1988 года в неблагополучной семье в Белинском. Его родители страдали от алкоголизма, и о детях никто не заботился.
Когда глава семьи покончил с собой, мать Александра и его брата Сергея начала приглашать домой своих любовников и собутыльников. Мальчики с раннего возраста были предоставлены сами себе и должны были зарабатывать деньги на жизнь. Каждый из них подрабатывал, как мог. Если им не удавалось принести нужную сумму, они подвергались побоям со стороны матери.
В 14 лет Александр впервые избил мать так сильно, что она несколько дней боялась возвращаться домой. Его брат Сергей тоже не избежал насилия: он стал инвалидом после нападения бандитов. По словам матери Александра, в школе он не проявлял агрессии к сверстникам. Учителя не ругали его, лишь жаловались на то, что он слишком долго задерживался в библиотеке. Однако читал он не произведения русских классиков, а криминальные журналы.
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Первое убийство
Первое убийство Александр совершил в 18 лет. Он не готовился к преступлению, а его жертвой стал совершенно незнакомый человек — 60-летний Евгений, с которым он встретился в парке. Бычков сразу заметил по походке, что мужчина — любитель выпивки. Тот долго бродил рядом, а затем попросил пять рублей. Вскоре он вернулся с алкоголем, и Александр согласился выпить с ним за компанию.
В тот момент у него созрел план ограбления прохожего. Он пригласил мужчину к себе домой, чтобы продолжить распитие спиртного. Но поздно ночью, в разгар ссоры, Бычков ударил пенсионера раскладным ножом. Второй жертвой стал Владимир Березовский, сожитель матери Александра. Вместе с женщиной он любил выпить и иногда поднимал руку на нее и ее детей. Убить его сразу не удалось — нож сломался о кость, и завязалась драка, в которой Александр сам получил ранения. В итоге он добил Владимира металлическим обломком.
Отрезал части тел
Александр Бычков (Фото: кадр из Документального фильма «Студия Пятница»)
Каннибал поджидал своих жертв, спаивал их, а затем неподалеку от места встречи расправлялся. Он отсоединял головы, вырывал сердца и иногда отрезал руки и ноги.
Бычков нередко приносил части тел домой. Первое съеденное сердце принадлежало его шестой жертве. Решение стать каннибалом пришло к нему спонтанно, под воздействием алкоголя. При этом он не испытывал страха за свои поступки, как это бывает у многих убийц на начальном этапе. Напротив, он ощущал свою безнаказанность и даже провоцировал окружающих обратить на себя внимание.
Александр Бычков был задержан за обычную кражу — он попытался украсть ножи из хозяйственного магазина. В момент преступления его схватили полицейские. Удивление правоохранителей вызвало его откровенное признание в убийствах и каннибализме. Он охотно делился подробностями своих преступлений, словно вновь переживая эти моменты.
«Я понимал, что, если начнётся серьезное расследование, свидетели и улики не заставят себя ждать. Поэтому скрывать уже не имело смысла», — вспоминал он.
Брак с американкой
«Белинского каннибала» приговорили к пожизненному заключению 22 марта 2013 года, и он был отправлен в исправительную колонию особого режима на острове Огненный в Вологодской области.
Со временем у Александра появилась поклонница, которая узнала о его истории из новостей. Ее не испугали его преступления, включая убийства и каннибализм. Эта фанатка оказалась американкой по имени Кристина Варр.
Кристина училась на адвоката и одновременно изучала русский язык, отправляя Александру письма. Она утверждала, что они переписывались на протяжении нескольких лет и она увидела в нем то, чего не замечают другие. После долгого общения на расстоянии она решила приехать в Россию для личной встречи. Вскоре после этого они поженились, а Кристина вскоре объявила, что родила от него сына. Теперь она планирует сделать всё возможное, чтобы добиться его освобождения и помочь ему получить гражданство в США.
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