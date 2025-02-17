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Вырезал сердца и женился в тюрьме на американке: как живет в заключении пензенский каннибал Бычков

Александр Бычков (Фото: кадр из Документального фильма «Студия Пятница»)

Александр Бычков (Фото: кадр из Документального фильма «Студия Пятница»)

В 2013 году был арестован Александр Бычков, чьи жестокие преступления шокировали всю Россию. Его прозвали «белинским людоедом», «пожирателем сердец» и «пензенским маньяком». Он убивал своих жертв, срезал с них мясо и затем без зазрения совести ел его. Все свои преступления маньяк совершал в городе Белинский Пензенской области. С 2009 по 2013 год он лишил жизни девять человек. Несмотря на свои ужасающие деяния, у Александра нашлась поклонница, которая намерена помочь ему выбраться из тюрьмы. Как, находясь за решеткой, людоед смог жениться на американке расскажет «Радио 1».

Детство и юность будущего маньяка


Александр родился 1 апреля 1988 года в неблагополучной семье в Белинском. Его родители страдали от алкоголизма, и о детях никто не заботился.

Когда глава семьи покончил с собой, мать Александра и его брата Сергея начала приглашать домой своих любовников и собутыльников. Мальчики с раннего возраста были предоставлены сами себе и должны были зарабатывать деньги на жизнь. Каждый из них подрабатывал, как мог. Если им не удавалось принести нужную сумму, они подвергались побоям со стороны матери.

В 14 лет Александр впервые избил мать так сильно, что она несколько дней боялась возвращаться домой. Его брат Сергей тоже не избежал насилия: он стал инвалидом после нападения бандитов. По словам матери Александра, в школе он не проявлял агрессии к сверстникам. Учителя не ругали его, лишь жаловались на то, что он слишком долго задерживался в библиотеке. Однако читал он не произведения русских классиков, а криминальные журналы.

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Первое убийство


Первое убийство Александр совершил в 18 лет. Он не готовился к преступлению, а его жертвой стал совершенно незнакомый человек — 60-летний Евгений, с которым он встретился в парке. Бычков сразу заметил по походке, что мужчина — любитель выпивки. Тот долго бродил рядом, а затем попросил пять рублей. Вскоре он вернулся с алкоголем, и Александр согласился выпить с ним за компанию.

В тот момент у него созрел план ограбления прохожего. Он пригласил мужчину к себе домой, чтобы продолжить распитие спиртного. Но поздно ночью, в разгар ссоры, Бычков ударил пенсионера раскладным ножом. Второй жертвой стал Владимир Березовский, сожитель матери Александра. Вместе с женщиной он любил выпить и иногда поднимал руку на нее и ее детей. Убить его сразу не удалось — нож сломался о кость, и завязалась драка, в которой Александр сам получил ранения. В итоге он добил Владимира металлическим обломком.


Отрезал части тел


Александр Бычков (Фото: кадр из Документального фильма «Студия Пятница»)


Каннибал поджидал своих жертв, спаивал их, а затем неподалеку от места встречи расправлялся. Он отсоединял головы, вырывал сердца и иногда отрезал руки и ноги.

Бычков нередко приносил части тел домой. Первое съеденное сердце принадлежало его шестой жертве. Решение стать каннибалом пришло к нему спонтанно, под воздействием алкоголя. При этом он не испытывал страха за свои поступки, как это бывает у многих убийц на начальном этапе. Напротив, он ощущал свою безнаказанность и даже провоцировал окружающих обратить на себя внимание.

Александр Бычков был задержан за обычную кражу — он попытался украсть ножи из хозяйственного магазина. В момент преступления его схватили полицейские. Удивление правоохранителей вызвало его откровенное признание в убийствах и каннибализме. Он охотно делился подробностями своих преступлений, словно вновь переживая эти моменты.

«Я понимал, что, если начнётся серьезное расследование, свидетели и улики не заставят себя ждать. Поэтому скрывать уже не имело смысла», — вспоминал он.



Брак с американкой



«Белинского каннибала» приговорили к пожизненному заключению 22 марта 2013 года, и он был отправлен в исправительную колонию особого режима на острове Огненный в Вологодской области.

Со временем у Александра появилась поклонница, которая узнала о его истории из новостей. Ее не испугали его преступления, включая убийства и каннибализм. Эта фанатка оказалась американкой по имени Кристина Варр.

Кристина училась на адвоката и одновременно изучала русский язык, отправляя Александру письма. Она утверждала, что они переписывались на протяжении нескольких лет и она увидела в нем то, чего не замечают другие. После долгого общения на расстоянии она решила приехать в Россию для личной встречи. Вскоре после этого они поженились, а Кристина вскоре объявила, что родила от него сына. Теперь она планирует сделать всё возможное, чтобы добиться его освобождения и помочь ему получить гражданство в США.

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Подозреваемую в вымогательстве 5 млн руб. задержали полицейские в Москве
20 февраля 2025, 11:52

Фото: istockphoto/???? ??????

Подозреваемую в вымогательстве на сумму в пять миллионов рублей задержали столичные полицейские при поддержке Росгвардии. Уточняется, что речь идет о 31-летней петербурженке.
«По предварительным данным, ранее знакомая с потерпевшим злоумышленница требовала от него более 5 миллионов рублей, угрожая распространением в интернете сведений, порочащих его честь и достоинство. Потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что девушку задержали на встрече с потерпевшим в ресторане, когда она получила муляж в виде денег. Сейчас следователи разбираются в деталях. Открыто уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее стало известно о задержании жителя Белоруссии при попытке провоза наркотиков в Россию.

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#мир
#россия
#москва
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#росгвардия
#новости
#вымогательство
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Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали
20 февраля 2025, 11:25

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области, передает 112. Уточняется, что они живы, инцидент произошел в районе населенного пункта Новоликеево в Кстовском округе.
Пилот лично вызвал экстренные службы, рассказав о случившемся. Судно загорелось после крушения. Известно, что речь идет о легкомоторнике RV-7.

Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали гражданина Белоруссии с крупной партией наркотиков. Уточнялось, что мужчина пытался провести их в кабине фуры. Речь идет о 140 килограммах гашиша, что квалифицируется, как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело, проведена соответствующая экспертиза. Теперь мужчине грозит пожизненный срок.

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Таможенники задержали жителя Белоруссии, пытавшегося провести в РФ 140 кг гашиша
20 февраля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Dzurag

Таможенники задержали жителя Белоруссии при попытке провезти в Россию 140 килограммов гашиша. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.
По информации журналистов, злоумышленник вез запрещенные вещества в кабине фуры. Они были спрятаны в тайнике, где спальное место.

При досмотре сотрудники нашли тайник с брикетами, где было темно-коричневое вещество со специфическим запахом. Эксперты установили, что мужчина вез гашиш.

Открыто уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Фигурант может получить высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Шри-Ланке погибла россиянка, пытаясь сделать селфи.

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#россия
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Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда
20 февраля 2025, 09:52

Фото: iStock/DarthArt

Туристка из России погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения всемирно известного туристического поезда, пишет Shot.
Согласно сообщению, 53-летняя Ольга Перминова специально отправилась на остров, потому что мечтала прокатиться по самой красивой железной дороге Азии. Утром 19 февраля россиянка добралась до станции Бадулла, где села в поезд, следующий до Коломбо Форт.

Когда поезд уже приближался к городу Элла, где находится знаменитый 9-арочный мост, женщина высунулась из вагона и начала делать селфи. Туристка не заметила камень и об него на полной скорости, после чего вывалилась из поезда.

Россиянку оперативно отвезли в больницу, однако врачи спасти ее не смогли. Женщина скончалась.

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Дагестанские чиновники расстреляли четырех подрядчиков-строителей школы
20 февраля 2025, 04:45

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Дагестане двое чиновников, Алибулат Магомедов и Сайпулакади Магомедов, устроили стрельбу во время конфликта с подрядчиками, которые занимались строительством школы в селе Хурик.
Инцидент произошел 14 февраля, а через три дня подозреваемые сами явились в полицию. Уточняется, что напавшие на работников заранее вооружились огнестрельным оружием.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что четверо строителей получили множественные огнестрельные и травматические ранения и были доставлены в больницу. Часть выстрелов пришлась в жизненно важные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших был задержан на месте, второй скрылся. На данный момент ведутся его поиски.

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