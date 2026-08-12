Голый москвич получил 12 суток ареста за мастурбацию в беседке во дворе
В столице суд назначил 12 суток ареста мужчине за мастурбацию в дворовой беседке. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Вечером 9 августа житель района Капотня пришёл в одну из дворовых зон, чтобы отдохнуть. Там он разделся догола и начал совершать манипуляции с собственным половым членом.
Очевидцы незамедлительно вызвали полицию. На судебном заседании мужчина пояснил своё поведение внезапным приступом возбуждения на фоне сильного алкогольного опьянения. Судья счёл эти действия мелким хулиганством и назначил административный арест сроком на 12 суток.
До этого сообщалось о шокирующем инциденте в Кемерове. Там мужчина оторвал голову голубю и выпил его кровь на глазах у прохожих.
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