В Дагестане при столкновении катера со скалой погибла 60-летняя туристка
В Сулакском каньоне республики Дагестан катер с туристами врезался в скалу во время экскурсии. Подробности приводит Telegram-канал Mash.
Происшествие случилось в районе Старого Зубутли. Шкипер потерял управление судном на повороте, после чего катер на полном ходу столкнулся с каменистым берегом. От сильного удара корпус развернуло, и волна смыла за борт всех семерых пассажиров.
Среди пострадавших оказалась 60-летняя женщина. Спасатели извлекли её из воды, но полученные травмы оказались слишком тяжёлыми — пенсионерка скончалась до приезда медиков. Остальных шестерых туристов оперативно вытащили на берег, врачи осмотрели их и обработали ушибы и ссадины.
Правоохранители оцепили место аварии и начали проверку. Администрация парка временно закрыла этот участок каньона для прогулок на моторных лодках до выяснения всех обстоятельств.
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