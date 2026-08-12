Футболист целый час играл в шлеме с ядовитой змеёй
В американском городе Маумелл, штат Арканзас, футболист местной школы провёл около часа на тренировочной площадке в шлеме, внутри которого находилась ядовитая змея. Об этом сообщает ABC News.
Сотрудники службы защиты животных города получили вызов из средней школы Маумелл. Им сообщили, что один из игроков обнаружил пресмыкающееся внутри своей экипировки.
Первоначально специалисты предположили, что в шлеме оказалась медянка. Однако детальный осмотр показал, что речь идёт о водяном щитоморднике — ядовитом виде, распространённом на юге США и встречающемся вплоть до южных районов Миссури и Вирджинии.
Директор школы вызвал на место двух полицейских. Стражи порядка подтвердили, что змея застряла в подкладке шлема. Чтобы заставить её покинуть укрытие, они сбрызнули экипировку водой. После этого пресмыкающееся выползло наружу, и его передали зоозащитникам.
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