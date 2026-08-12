Футболист целый час играл в шлеме с ядовитой змеёй

12 августа 2026, 15:11

В шлеме американского футболиста в Арканзасе нашли ядовитого щитомордника

Фото: Istock/ePhotocorp

В американском городе Маумелл, штат Арканзас, футболист местной школы провёл около часа на тренировочной площадке в шлеме, внутри которого находилась ядовитая змея. Об этом сообщает ABC News.