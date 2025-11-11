«Два года ада»: Россиянин предстанет перед судом за истязание собственных детей
В Волгоградский суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в истязании малолетних детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.
По информации следствия, с января 2023 года и в течение двух лет обвиняемый систематически применял психическое и физическое насилие к девочке 2011 года рождения и мальчику 2013 года рождения.
Мужчина регулярно избивал детей руками, ногами и разными предметами, унижал их и угрозами подавлял их волю. Эти действия создавали у потерпевших постоянное чувство страха и беспомощности.
О жестоком обращении стало известно, когда мальчик обратился к врачу. Медик заметила у ребёнка множественные синяки и сообщила в полицию. После возбуждения уголовного дела обвиняемый попытался скрыться. Он купил билет на автобус в одну из соседних стран, но правоохранители задержали его на границе.
