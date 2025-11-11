«Два года ада»: Россиянин предстанет перед судом за истязание собственных детей

11 ноября 2025, 13:28

СК передал в суд дело волгоградца об истязании детей и ненадлежащем воспитании

Фото: Istock/AMilkin

В Волгоградский суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в истязании малолетних детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.