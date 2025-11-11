Девушка отрезала гениталии любовнику, подарившему жене новый мотоцикл

11 ноября 2025, 12:27

В Индонезии женщина нанесла любовнику увечья из-за подарка его жене

Фото: Istock/Thank you for your assistant

В Индонезии 28-летняя Винди Синтия отрезала гениталии своему любовнику. Инцидент произошёл после того, как мужчина подарил своей жене новый мотоцикл. Об этом пишет Daily Star.





По информации издания, Винди Синтия планировала нападение в течение недели. Причиной стала её ярость из-за поступка 32-летнего Карсилана Утами. Происшествие случилось во время интимной близости. Злоумышленница использовала канцелярский нож. После этого пострадавший с криком выбежал на улицу, где соседи оказали ему помощь.



Подозреваемая сообщила, что встречалась с этим мужчиной с 2019 года, но позже он женился на другой женщине.

«Пока я была с ним, я пережила много душевной боли, много душевных терзаний. Я была с ним, но он продолжал со мной флиртовать, постоянно лгал, постоянно изменял и продолжал проводить время с другими женщинами», — пояснила девушка.

