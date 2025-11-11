В Петербурге на детской площадке пьяный дебошир с ножом напал на женщину
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который напал с ножом на женщину на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
Инцидент произошёл 9 ноября около 20:30. Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал о нападении на проспекте Стачек. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 47-летнего петербуржца в состоянии алкогольного опьянения.
По информации ведомства, между мужчиной и 49-летней женщиной возник конфликт. Агрессор несколько раз ударил её ногой в грудь, затем достал нож и начал угрожать расправой. В этот момент на площадку прибыли росгвардейцы и задержали мужчину. Его доставили в 31-й отдел полиции. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью.
