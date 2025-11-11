В Петербурге на детской площадке пьяный дебошир с ножом напал на женщину

11 ноября 2025, 12:09

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за нападение с ножом на женщину

Фото: Istock/Alexander Semenov

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который напал с ножом на женщину на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.