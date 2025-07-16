В Азербайджане к арестованным россиянам пустили матерей
К арестованным в Азербайджане гражданам России пустили матерей. Об этом пишет местное издание Minval.
Отмечается, что организовать встречи с родными задержанным помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева после контактов с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.
При этом личности арестованных, к которым смогли приехать близкие, не раскрываются.
Также издание пишет, что у граждан России якобы нет жалоб на условия содержания в СИЗО. Их несколько раз посещал российский консул в Баку.
Напомним, что власти Азербайджана задержали восемь россиян, которых обвиняют в транзите наркотических веществ из Ирана, кибермошенничестве и онлайн-торговле запрещёнными веществами. Под арестом они будут находиться в течение четырёх месяцев.
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