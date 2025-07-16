Достижения.рф

В Азербайджане к арестованным россиянам пустили матерей

Фото: iStock/choochart choochaikupt

К арестованным в Азербайджане гражданам России пустили матерей. Об этом пишет местное издание Minval.



Отмечается, что организовать встречи с родными задержанным помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева после контактов с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

При этом личности арестованных, к которым смогли приехать близкие, не раскрываются.

Также издание пишет, что у граждан России якобы нет жалоб на условия содержания в СИЗО. Их несколько раз посещал российский консул в Баку.

Напомним, что власти Азербайджана задержали восемь россиян, которых обвиняют в транзите наркотических веществ из Ирана, кибермошенничестве и онлайн-торговле запрещёнными веществами. Под арестом они будут находиться в течение четырёх месяцев.

Анастасия Чинкова

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