Лосята двое суток не могут выбраться из ловушки на водохранилище в Истре
Два лосёнка не могут выбраться с территории водохранилища в посёлке гидроузла имени Куйбышева в подмосковной Истре. Животные попали в ловушку как минимум два дня назад.
Неравнодушные местные жители вызвали сотрудников МЧС, однако по каким-то причинам животные всё ещё остаются на водосбросе, пишет Telegram-канал «Подмосква».
Люди хотят помочь лосятам, но не знают, как к ним подступиться и добиться их доверия. К тому же, животные очень напуганы и боятся сдвинуться с места.
Многие очевидцы произошедшего публикуют фото и видео с лосятами в своих личных блогах в соцсетях и просят помощи у различных ведомств.
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