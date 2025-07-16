Семья россиян с детьми заблудилась в горах Крыма
Семью с детьми спасали девять часов на горе Южная Демерджи в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».
Накануне вечером спасателям поступила информация о том, что туристическая группа из трех человек сошла с тропы при подъеме на возвышенность, в результате чего оказалась в труднодоступной местности. Самостоятельно подняться или спуститься она не смогла.
На место происшествия отправились четверо сотрудников учреждения. Вскоре им удалось обнаружить потерявшихся туристов на крутом скальном склоне выше Долины Привидений. Эвакуация проводилась при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Ранее сообщалось, что трое взрослых и четверо детей заблудились во время туристической прогулки в районе Алупкинской тропы.
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