Семья россиян с детьми заблудилась в горах Крыма

16 июля 2025, 19:54

Семью с детьми спасали 9 часов на горе Южная Демерджи в Крыму

Фото: страница ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» во «Вконтакте»

Семью с детьми спасали девять часов на горе Южная Демерджи в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».