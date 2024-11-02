Два грузовика столкнулись и загорелись на трассе М-7 «Волга» под Казанью

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На трассе М-7 «Волга» под Казанью столкнулись и загорелись два грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Татарстан.
Отмечается, что примерно на 778-м километре автодороги столкнулись две фуры, после чего вспыхнул пожар. Огонь оперативно был потушен, однако пришлось закрыть движение на трассе в оба направления, сообщает федеральное управление «Волго-Вятскуправтодор».
В настоящее время проводятся работы по расчистке проезжей части. На месте работают автоинспекторы, которые выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.
Также администрация паромной переправы Аракчино-Верхний Услон в соцсетях опубликовала пост о том, что в субботу переправа, являющаяся альтернативным путём объезда участка аварии, будет работать «до последнего клиента».
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В настоящее время проводятся работы по расчистке проезжей части. На месте работают автоинспекторы, которые выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.
Также администрация паромной переправы Аракчино-Верхний Услон в соцсетях опубликовала пост о том, что в субботу переправа, являющаяся альтернативным путём объезда участка аварии, будет работать «до последнего клиента».
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Анастасия Чинкова