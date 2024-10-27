Дептранс: на МКАД в юго-восточной части Москвы опрокинулся грузовик

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На МКАД в юго-восточной части столицы опрокинулся грузовик, проинформировали в Дептрансе Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на внешней стороне 19 километра в районе Бесединского моста.
«На внешней стороне 19 километра МКАД (в районе Бесединского моста) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в публикации.
В отрезке в 4,5 километра затруднено движение, резюмировали в Дептрансе.
Похожий инцидент произошел в Челябинской области, где на трассе М5 Уфа — Челябинск случилось ДТП с тремя большегрузами.
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Никита Кротов