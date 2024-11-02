В Кировской области фура протаранила остановку, есть пострадавшие

Фура въехала в остановку в Омутнинске Кировской области (Фото: ГУ МЧС РФ по Кировской области)
Фура влетела в остановку в городе Омутнинск Кировской области. Об этом сообщает главное региональное управление МЧС России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в субботу днём.
Фура въехала в кирпичную остановку, которая от удара была полностью разрушена. В результате ДТП пострадали три человека. Они получили ранения различной степени тяжести, одному из пострадавших потребовалась госпитализация.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые разобрали обрушившиеся конструкции, чтобы найти под завалами возможных пострадавших. К счастью, там никого не оказалось.
Как сообщили в управлении МВД РФ по Кировской области, сначала водитель фуры Shacman столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего совершил наезд на остановку общественного транспорта. Автомобиль в это время столкнулся с «КамАзом».
По факту произошедшего проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.
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Фура въехала в кирпичную остановку, которая от удара была полностью разрушена. В результате ДТП пострадали три человека. Они получили ранения различной степени тяжести, одному из пострадавших потребовалась госпитализация.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые разобрали обрушившиеся конструкции, чтобы найти под завалами возможных пострадавших. К счастью, там никого не оказалось.
Как сообщили в управлении МВД РФ по Кировской области, сначала водитель фуры Shacman столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего совершил наезд на остановку общественного транспорта. Автомобиль в это время столкнулся с «КамАзом».
По факту произошедшего проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова