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Два пассажира автобуса погибли в ДТП с фурами в Краснодарском крае

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Краснодарском крае произошла трагическая авария, в результате которой погибли два пассажира автобуса. Об этом проинформировало ГУМВД по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошел на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в Кавказском районе. По предварительным данным, водитель большегруза Scania выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN, а затем с автобусом Mercedes-Benz. В результате столкновения два пассажира автобуса скончались на месте.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.



Ранее сообщалось, что на 75-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись четыре машины. Как проинформировали в столичном дептрансе, на месте происшествия провели работу экстренные службы.

До этого грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Уточняется, что число пострадавших выросло до 35. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.

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#дтп
#авто
#происшествия
#машины
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Следователь допросил 16 свидетелей по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной
02 ноября 2024, 07:37

Российская эстрадная певица Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Следователь по делу об афере с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной допросил 16 свидетелей. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно документам, которые имеются в распоряжении агентства, похищенное имущество пока не обнаружено и представляет собой значительный финансовый ресурс.

В рамках расследования установлены два основных фигуранта дела: курьер Анжела Цырульникова и обнальщик Дмитрий Леонтьев. Оба подозреваемых в настоящее время находятся в следственном изоляторе. В ходе расследования были проведены обыски по их домашним адресам.

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые обманом заставили её перевести более 200 миллионов рублей на «безопасные счета» и передать курьеру личные сбережения. В результате задержали курьера Анжелу Цырульникову и её сообщника Леонида Леонтьева, который обналичил более 3,1 миллиона рублей. Следствие по делу продлено до 25 января.

Долина подала иск в Хамовнический суд Москвы, чтобы признать сделку недействительной. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме, следующая дата слушания — 12 ноября.

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#певица
#мошенники
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Лже-бойца ЧВК «Вагнер» наказали в Британии
Guardian: притворявшийся бойцом ЧВК «Вагнер» поляк Кучарски получил 2,5 года
02 ноября 2024, 06:40

Фото: iStock/Kuzma

В Великобритании приговорили к 2,5 годам тюрьмы поляка Петра Кучарски за то, что он притворялся бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на материалы заседания в Лондоне. Суд признал мужчину виновным в заявлении о принадлежности к запрещенной террористической организации.
«Кучарски был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с возможностью продления срока еще на год за то, что он заявил о своей принадлежности к запрещенной террористической организации», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что Кучарски всячески хвалился и убеждал людей, что служил в ЧВК «Вагнер». Прокуратура не нашла доказательств его причастности к деятельности группы, потому суд вынес приговор лишь за слова о принадлежности к «Вагнеру».

Напомним, Великобритания в 2023 году официально признала группу «Вагнер» террористической организацией и внесла ее в список запрещенных объединений. Членство в группе «Вагнер» или ее поддержка с тех пор считаются уголовным преступлением.

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#суд
#приговор
#прокуратура
#великобритания
#поддержка
#вагнер
#чвк
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Военная прокуратура утвердила обвинение в деле полковника Тимофеева о взятке
02 ноября 2024, 04:22

Фото: iStock/seb_ra

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу полковника Ильи Тимофеева о получении взятки в 3 млн рублей. Об этом сообщила адвокат обвиняемого Юлия Нитченко в беседе с ТАСС. По ее словам, в ближайшее время все материалы передадут в суд.
Нитченко заявила, что в уголовном деле нет сопроводительных писем, свидетельствующих об отправке дела в Главную военную прокуратуру и обратно на доследование, а также отсутствует обвинительное заключение от 18 июля.
«Что говорит о фальсификации дела», — утверждает она.
Отмечается, что скоро дело отправят в Московский гарнизонный военный суд. Адвокат подчеркнула, что она будет требовать вернуть уголовное дело на доследование.

Полковника Тимофеева задержали в августе 2023 года по обвинению в получении почти 3 млн рублей взятки, покровительство при исполнении госконтракта с вымогательством денег. По информации следствия, в 2014-2022 годах он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники организацию, у которой не было на это нужной лицензии.

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#суд
#дело
#минобороны рф
#уголовное дело
#адвокат
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#вооружения
#ск
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Врал на допросе и проходил свидетелем: 15-летний школьник случайно признался в убийстве шестиклассницы под Иркутском, подробности
02 ноября 2024, 03:17

Фото: istock /Synthetic-Exposition

Иркутскую область потрясла трагедия: рядом с одной из хоккейных площадок месяц назад было обнаружено тело 12-летней Ирины. Подросток, который изначально проходил по делу в качестве свидетеля, внезапно признался в том, что имеет отношение к смерти школьницы. Подробности – в материале «Радио 1».

Обстоятельства гибели Ирины


Несмотря на то, что с момента убийства девочки прошло уже более четырех недель, следователям до сих пор не удалось установить мотивы убийства школьницы.

Установлено, что Ирина сама согласилась пойти погулять вместе с тем самым 15-летним подростком. По словам знакомых, это был ее лучший друг. Во время разговора между несовершеннолетними вспыхнул конфликт, который привел к чудовищным последствиям. После случившегося парню пришла в голову идея прикинуться, что он стал свидетелем убийства. Поэтому он сам же набрал полицию и встречал сотрудников на месте. Только полностью вжиться в роль невиновного не получилось.
Фото: istock /Pawel Kajak

Признательные показания


15-летний Иван никому не казался агрессивным. О нем отзываются как о добродушном парне, который активно участвовал в жизни школы, занимался в спортивных секциях. Только вот с родителями ему явно не повезло, так как мать совершенно своим ребенком не интересовалась, а отец имеет судимость. Воспитанием занимались бабушка и дедушка, с ними подросток и жил.

Сначала подросток утверждал, что видел, как на его подругу напали и несколько раз ударили по голове камнем. Однако во время последующих допросов он неоднократно путался в показаниях. В итоге школьник признался, что убил Ирину собственноручно.

Известно, что расследование уголовного дела еще не прекращено.

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#иркутская область
#школа
#статьи
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В Петербурге женщина умерла после липосакции
02 ноября 2024, 02:54

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Санкт-Петербурге умерла женщина после процедуры липосакции в частной клинике. Об этом сообщает городской ГСУ СКР в своем телеграм-канале. По данным ведомства, петербурженка скончалась на следующий день после вмешательства пластических хирургов.
Согласно версии следствия, все произошло в клинике на улице Матроса Железняка, где женщине провели полосную операцию по удалению жира. Спустя сутки она умерла. Причина смерти в данный момент еще устанавливается.
«Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Действиям врачей будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Риме во время отпуска с родителями умерла школьница, съевшая десерта с арахисом в кафе. Отмечалось, что заказывая еду в местном кафе, семья предупредила сотрудников, что у подростка аллергия на арахис, однако после обеда девочка попала в больницу, где вскоре скончалась.

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В Боливии протестующие захватили воинскую часть
Bolivia TV: в Боливии сторонники экс-президента Моралеса захватили воинскую часть
02 ноября 2024, 02:28

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Боливии сторонники бывшего президента Эво Моралеса захватили воинскую часть, выдвинув требования о прекращении операции по разблокировке дорог. Об этом сообщает телеканал Bolivia TV. Отмечается, что протестующие также удерживают внутри солдат.
«Сторонники Эво Моралеса захватили воинскую часть в Вилья-Тунари и удерживают солдат», — указано в сообщении.
Напомним, накануне утром, 1 ноября, полицейские вместе с военными начали масштабную операцию по разблокировке дорог, которые уже три недели перекрывают протестующие против роста цен и дефицита топлива в Боливии. Кроме того митингующие требуют прекратить уголовное преследование Моралеса, которого обвинили в торговле людьми и растлении школьницы.

Ранее Моралес заявил, что правительство пыталось его задержать и прикрепил видео, на котором якобы запечатлен этот момент. На кадрах видно, как экс-президент сидит в машине, по которой ведется стрельба, а у водителя заметна кровь на затылке.

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#солдат
#протесты
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Освобожденные из-за переполненных тюрем в Британии снова попадают за решетку
Times: тысячи досрочно освобожденных в Британии снова сели в тюрьму
02 ноября 2024, 01:42

Фото: iStock/1shostak

В Британии ради борьбы с переполненными тюрьмами досрочно освободили тысячи заключенных, однако значительная их часть спустя короткое время снова оказалась за решеткой. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на информацию от министерства юстиции. Отмечается, что в стране растет тревога о еще большем переполнении камер.
«По официальным данным, число бывших заключенных, возвращаемых под стражу, резко возросло после последовательных правительственных программ по досрочному освобождению заключенных, реализованных в прошлом году», — говорится в материале.
По данным издания, из 86 тысяч выпущенных на свободу заключенных в Англии и Уэльсе каждый седьмой вновь попал в тюрьму. При этом только за три последних месяца число подобных случаев выросло на 44%.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года около 30 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш. Незадолго до этого отмечалось, что страна занимает первое место в Европе по количеству нелегалов. В Британии насчитывается около 745 тысяч мигрантов, что в два раза больше, чем во Франции, где их около 300 тысяч.

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#великобритания
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Возросло число жертв обрушения на вокзале Сербии
Вучич: число жертв обрушения козырька в сербском Нови-Саде достигло 14 человек
01 ноября 2024, 23:39

Фото: iStock/lusia599

Число погибших от обрушения козырька на вокзале в сербском городе Нови-Сад выросло до 14 человек. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич во время экстренного обращения к нации. По его данным, восемь жертв — граждане Сербии, один — Северной Македонии, личности еще пятерых пока не удалось установить.
«По последней информации, и мы надеемся, что это будет окончательная цифра, скончались 14 человек, из которых личности пяти человек нам пока установить не удалось. Восемь человек являются гражданами Республики Сербия, один человек является гражданином Северной Македонии», — объявил он.
Напомним, 50-метровый бетонный козырек обрушился на железнодорожном вокзале сегодня около 14:00 по мск. Само здание уже несколько лет находилось на реконструкции.

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В Италии девочка скончалась из-за десерта с арахисом
01 ноября 2024, 22:55

Фото: iStock/ Siarhei Khaletski

Девочка-подросток поехала с семьёй в Рим, Италия, в отпуск и умерла из-за съеденного десерта с арахисом в кафе, передаёт ANSA Brasil.
14-летняя девочка приехала с родными из Великобритании для осмотра достопримечательностей в Риме. Заказывая еду в местном кафе, они предупредили сотрудников, что у подростка аллергия на арахис. После того как юная туристка съела десерт, она почувствовала недомогание.

Девочку смогли довезти до ближайшего медицинского учреждения Сан-Камилло, но спасти её не удалось. Из-за случившегося отец пострадавшей впал в состояние шока и его пришлось госпитализировать.

Прокуратура Рима начала проводить расследование по факту непредумышленного убийства. Полиция Италии намерена инициировать проверку на наличие следов арахиса и других видов сухофруктов, которые подавались в блюдах в заведении.

Посольство Великобритании сообщило, что оно оказывает поддержку семье погибшей, а также находится в контакте с местными властями.

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