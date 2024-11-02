Два пассажира автобуса погибли в ДТП с фурами в Краснодарском крае

В Британии ради борьбы с переполненными тюрьмами досрочно освободили тысячи заключенных, однако значительная их часть спустя короткое время снова оказалась за решеткой. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на информацию от министерства юстиции. Отмечается, что в стране растет тревога о еще большем переполнении камер.