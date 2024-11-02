Два пассажира автобуса погибли в ДТП с фурами в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае произошла трагическая авария, в результате которой погибли два пассажира автобуса. Об этом проинформировало ГУМВД по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошел на трассе Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в Кавказском районе. По предварительным данным, водитель большегруза Scania выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN, а затем с автобусом Mercedes-Benz. В результате столкновения два пассажира автобуса скончались на месте.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что на 75-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись четыре машины. Как проинформировали в столичном дептрансе, на месте происшествия провели работу экстренные службы.
До этого грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Уточняется, что число пострадавших выросло до 35. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
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В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что на 75-м километре на внутренней стороне МКАД столкнулись четыре машины. Как проинформировали в столичном дептрансе, на месте происшествия провели работу экстренные службы.
До этого грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. Уточняется, что число пострадавших выросло до 35. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь.
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Дарья Осипова