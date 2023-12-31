Два хоккеиста юношеской команды «Чайка» погибли в ДТП в Вологодской области

Фото: iStock/Motortion
Хоккеисты из детской команды «Чайка» Максим Лебедев и Артём Потапов погибли в ДТП в Вологодской области, сообщает телеканал РЕН ТВ. Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Родным и близким юных спортсменов уже выразили соболезнования Федерация хоккея Вологодской области, а также хоккейные клубы «Чайка» и «Череповец».
Читайте также:
Глава Минздрава Башкирии попал в смертельное ДТП, есть погибшие
В ДТП с лесовозом на курганской трассе погибли мужчина и ребёнок
В Свердловской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП на трассе
Артем Путинцев